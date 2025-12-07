7 de diciembre de 2025
La clase media, la más afectada: más del 50% recurrió a ahorros o deudas para llegar a fin de mes

Un informe reveló que los hogares de ingresos medios fueron los que más dificultades enfrentaron para cubrir sus gastos. Qué estretegias utilizaron.

Algunos recurrieron al uso de ahorros y ventas de pertenencias

Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), realizado a partir de datos del segundo trimestre de 2025, expuso que los hogares de ingresos medios fueron el grupo que más complicaciones tuvo para cubrir sus gastos, superando incluso a los deciles de ingresos bajos. El ahorro como parte de la estrategia para llegar a fin de mes.

Según datos obtenidos por Noticias Argentinas, del análisis de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH - INDEC) surge que el 48% de los hogares argentinos debió recurrir a alguna estrategia para llegar a fin de mes. Sin embargo, en el caso de los hogares de ingresos medios, esa proporción ascendió al 53%.

ahorro, deuda, clase media
El 48% de los hogares argentinos debió recurrir a alguna estrategia para llegar a fin de mes

Las estrategias financieras de la clase media

El estudio detalla que los hogares de deciles medios se caracterizaron por recurrir con mayor frecuencia a mecanismos financieros para complementar sus ingresos diarios.

  • Uso de ahorros y ventas de pertenencias:

    El 35% de los hogares utilizó ahorros para cubrir gastos, pero esta cifra trepa al 40% entre los hogares de ingresos medios, que fueron los que más se vieron obligados a usar reservas económicas. Además, un 9% de los hogares optó por vender pertenencias.

Alcacía ahorro déficit fiscal
Los hogares de deciles medios se caracterizaron por recurrir con mayor frecuencia a mecanismos financieros

  • Endeudamiento creciente:

    Un 25% de los hogares recurrió a endeudarse, ya sea con conocidos o con entidades financieras. El informe remarca que esta variable es la única que muestra un deterioro respecto de 2024, considerado el año pico de la serie.

  • Más deuda bancaria para la clase media:

    El 18% de los hogares de ingresos medios se endeudó con bancos y entidades financieras, superando ampliamente el 12% registrado entre los sectores de menores ingresos. Esto ocurre en un contexto donde la morosidad de los créditos personales alcanzó el 9,1%, el nivel más alto del que se tenga registro.

deuda, ahorro, clase media
El 18% de los hogares de ingresos medios se endeudó con entidades financieras, superando al 12% de los sectores bajos

El impacto del cambio de precios

El informe atribuye esta presión sobre la clase media al cambio de precios relativos, especialmente tras la quita de subsidios en los servicios públicos.

En noviembre de 2023, los gastos en agua, gas y electricidad representaban el 4% de un salario mediano. Pero para 2025, esa proporción creció hasta el 11%, evidenciando un fuerte incremento en el peso de los servicios sobre el presupuesto familiar.

