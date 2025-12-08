Luis Caputo enfrenta una semana clave entre emisión de bonos y datos de inflación

El ministro de Economía, Luis Caputo , enfrenta una semana clave luego del feriado del lunes. En los cuatro días hábiles que restan, tendrá un test hacia el mercado que lo podrá ayudar con los vencimientos de 2026 y otro desafío puertas adentro con la variable que afecta el bolsillo de los argentinos.

En el cierre de la semana, el ministro anunció la emisión de un bono en dólares que se licitará el próximo miércoles 10 de diciembre. Se trata de un nuevo instrumento con vencimiento en noviembre de 2029, con cupón de 6,5% en TNA, pagos semestrales con repago de capital 100% al vencimiento, con moneda de suscripción y pago en dólares.

“El Tesoro comienza así con una nueva estrategia tendiente a refinanciar sus vencimientos de capital en dólares sin afectar el proceso de fortalecimiento de la hoja de balance del Banco Central de la República Argentina , permitiendo que las compras de reservas resulten en acumulación neta”, destacaron en la comunicación del Ministerio de Economía . Y especificaron que el resultado de la licitación irá a cancelar parcialmente el vencimiento del capital de los bonos AL30 y AL29 que vencen el 9 de enero próximo.

La vuelta al mercado de capitales, luego de ocho años, será el primer test de esta semana que tenga que enfrentar Caputo mediante el cual, según los cálculos de la consultora Econviews, se buscan captar USD 1.187 millones de los USD 4.216 millones por capital e intereses de los bonos en dólares que vencen el primer mes de 2026.

Pero no se trata del único desafío, sino que también el jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) va a dar a conocer cuánto fue la inflación en noviembre, mes en que el equipo económico levantó el pie que frenaba el recorte de subsidios. Luego de haber ganado en las elecciones legislativas, Caputo autorizó diferentes subas en los servicios públicos.

Estimaciones privadas para la inflación

Las consultoras privadas estiman que la inflación del anteúltimo mes del año oscilaría entre 2,3% y 2,5%, con una fuerte suba en el rubro “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, que afecta sobre todos a los sectores socioeconómicos mas bajos. De confirmarse, la estimación “más positiva” implicaría que se mantiene en el mismo nivel que en octubre, mientras que el otro extremo, que continúa la tendencia de aceleración que inició en agosto.

La estimación más “pesimista”, aunque por mínimas diferencias, es de la consultora Eco Go: calcularon que el IPC arrojará 2,5%, una cifra a la que llegan porque relevaron un aumento en el rubro “Alimentos y bebidas no alcohólicas” del 3%. “Carnes arrancó a subir fuerte a fines de octubre y por la ponderación que tiene, eso empujó bastante el nivel general. Además, regulados viene con incidencia alta también”, explicó el economista de la firma, Lucio Garay Méndez.

Según el relevamiento en el Gran Buenos Aires (GBA) de C&T Asesores Económicos, la inflación de noviembre fue del 2,4%. “La dinámica de los precios durante el mes estuvo particularmente influida por tres factores: el precio de la carne vacuna, el Cyber Monday y los servicios regulados“, marcaron.

Si bien la carne ya venía acelerándose desde octubre, en noviembre profundizó esa tendencia y le dio un impulso significativo al rubro de alimentos consumidos en el hogar (que es el de mayor ponderación), que aumentó 2,6% en el mes, por encima del promedio. “El alza del rubro no fue mayor aún debido a una baja de 12 % en las verduras, que constituyen un componente estacional; en otros componentes también hubo algo de moderación con respecto a octubre”, destacó.

Relevamiento del Banco de la República Argentina

La semana pasada se publicó el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) y la mediana de las respuestas arrojó que en noviembre la inflación fue del 2,3%. Mientras que en diciembre se ubicaría en 2,1%. Ya en 2026, oscilaría entre 1,9% y 1,5% de enero a mayo.

Si se compara con la publicación de octubre, hay un aumento de las estimaciones. El mes anterior, la mediana de las respuestas arrojó que la inflación de noviembre se ubicaría en 1,9% (lo que supone un aumento de 0,4 puntos porcentuales (p.p). Pero el cambio en las proyecciones está directamente relacionado con los aumentos y el nuevo esquema de subsidios para 2026 que dio a conocer el Ministerio de Economía.

Otro de los adelantos vendrá por la inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que se publicará el miércoles, tan solo un día antes que el Indec. Este dato sirve como un adelanto de qué pasó con los precios en ese mes; por ejemplo, en octubre marcó 2,2% en la capital y la Nacional fue del 2,3% (0,1 p.p. de diferencia).

Pero el mayor anticipo viene del lado de la inflación mayorista de octubre. Para sorpresa de muchos, en un mes cargado por la volatilidad en el plano cambiario, los precios a los que los productores e importadores venden en el mercado interno, incluyendo impuestos, aumentaron un 1,1% promedio; y en gran medida se explicó por la deflación que tuvieron los importados (-1,4%) mientras que los nacionales tuvieron una variación del 1,3 por ciento.