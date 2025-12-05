Luis Caputo anunció un nuevo bono y confirmó el regreso al mercado de capitales

El ministro de Economía, Luis Caputo , confirmó que la Argentina regresará al mercado de capitales con una colocación de bonos a noviembre de 2029, con un cupón del 6,5% anual . El funcionario remarcó que no se trata de deuda nueva , sino de una operación destinada a cubrir compromisos ya existentes.

“No es deuda nueva. Es para pagar deuda vieja. Al poder refinanciar vencimientos, cada dólar que compre lo podrá acumular. No salimos desde enero de 2018. Los bonos son con legislación local”, afirmó en declaraciones televisivas.

El instrumento elegido será el Bono del Tesoro Nacional en dólares , identificado como BONAR 2029N , con vencimiento el 30 de noviembre de 2029 . Tendrá pagos semestrales de interés y amortización íntegra al final del período.

Caputo detalló que se trata de un bono dirigido a inversores interesados en colocar fondos en moneda norteamericana y participar en el financiamiento de obligaciones del Estado.

“Vamos a salir con un bono a 4 años, a noviembre de 2029, con un cupón del 6,5%. Es un dato importantísimo por lo que se viene hablando de la acumulación de reservas”, señaló.

Para qué se utilizarán los fondos

El ministro explicó que la emisión permitirá cubrir parte del importante vencimiento que enfrenta el país en enero. “La idea es pagar los vencimientos de enero sin que bajen las reservas”, afirmó.

El compromiso asciende a unos USD 4.300 millones y corresponde, en gran medida, a distintos Bonar que expiran el 9 de enero.

Qué dice el detalle oficial

Según la información técnica del Tesoro, el bono está denominado en dólares estadounidenses, paga un cupón anual del 6,5% con pagos semestrales y amortiza el total del capital al vencimiento, previsto para el 30 de noviembre de 2029. La suscripción y el pago se realizarán exclusivamente en dólares bajo legislación argentina.

El informe oficial destaca que la decisión se tomó en un contexto de fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares, atribuida al resultado electoral y al desempeño del programa económico. En este marco, el Tesoro busca financiar vencimientos sin afectar las reservas netas del Banco Central, avanzando hacia una estrategia de refinanciamiento que permita mantener el proceso de fortalecimiento de su hoja de balance.

Según el Palacio de Hacienda, los fondos obtenidos se aplicarán a cancelar parcialmente el capital de los Bonar 30 y Bonar 29, que vencen el 9 de enero de 2026. La estrategia apunta a ordenar el perfil de deuda en moneda extranjera y despejar los próximos compromisos sin tensionar las reservas internacionales/ Infobae y NA