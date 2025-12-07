Cinco personas desaparecidas en Alta Montaña: dos casos simultáneos activan operativos de búsqueda.

Durante este domingo, se reportaron dos hechos de personas extraviadas en Alta Montaña . Dos ciclistas australianos se extraviaron cuando realizaban el cruce de la Coordillera . Por otra parte, dos soldados voluntarios del Ejército y un civil desaparecieron en el Cerro Punta Negra. Aunque no existe relación entre ambos casos, la cercanía geográfica mantiene encendida la preocupación de familiares y autoridades.

La emergencia se activó alrededor de las 11.57 cuando un alerta de Defensa Civil ingresó a la línea 911 tras recibir un comunicado del sistema aeronáutico de búsqueda y rescate ( EANA ). El mensaje provenía de dos ciclistas australianos ( Katie Flower y Ben Warrick ) que realizaban el cruce de la cordillera .

Las coordenadas satelitales los ubicaron en los alrededores del Portillo , cerca del límite con Chile. Inmediatamente, personal del CEO fue actualizando la ubicación en tiempo real, mientras la Subcomisaría Manzano Histórico y Policía Turística iniciaron el desplazamiento.

En el operativo intervino Patrulla Turística, Guardaparques y el Ejército , que coordinaron la información con el puesto militar chileno más cercano, ubicado en Real de la Cruz . Dada la dificultad del acceso terrestre desde el lado argentino (con una demora estimada de cuatro días) se evalúa realizar el rescate por vía chilena.

El jefe de la Patrulla de Rescate, Brian Fiona, anticipó que la extracción aérea podría realizarse en las próximas horas, mientras se mantienen las actuaciones de rigor ordenadas por la doctora Cappi Abel.

Tres jóvenes perdidos en la zona del Cerro Punta Negra

El segundo caso fue reportado a las 08.35 cuando un llamado alertó sobre la desaparición de tres jóvenes en el Cerro Punta Negra, en el distrito de Los Chacales. Los extraviados fueron identificados como Gabriel Villafañe, Aron Ávila (ambos soldados voluntarios del Regimiento 11 de Tupungato) y Juan Pablo Sarmiento, un acompañante civil.

La alerta la emitió un compañero del Regimiento, quien recibió un mensaje de WhatsApp a las 7.00 desde el teléfono de Ávila: "Estamos perdidos, llamá a la policía". Desde entonces, no pudieron retomar contacto por la escasa señal en la montaña.

La Subcomisaría Manzano Histórico tomó intervención y solicitó apoyo de Gendarmería Nacional, Guardaparques y la Patrulla de Rescate del Ejército. Los familiares confirmaron que la salida fue una actividad particular y no oficial del Regimiento. La Ayudante Fiscal, doctora Belén Frugoni, ordenó radicar la denuncia de paradero en la Comisaría 15° y continuar con las tareas de localización.

Durante el operativo, se realizaron comunicaciones con los puestos de montaña Portinari, Scaravelli y Real de la Cruz, sin resultados positivos. Se desplegaron tres patrullas conjuntas para la búsqueda en sendas de Alta Montaña.