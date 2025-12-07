7 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Valle de Uco

Cinco personas desaparecidas en Alta Montaña: dos casos simultáneos activan operativos de búsqueda

Dos ciclistas australianos y tres jóvenes (dos soldados voluntarios y un civil) están extraviados en la Alta Montaña mendocina. Continúa la búsqueda.

Cinco personas desaparecidas en Alta Montaña: dos casos simultáneos activan operativos de búsqueda.

Cinco personas desaparecidas en Alta Montaña: dos casos simultáneos activan operativos de búsqueda.

Foto: Osvaldo Valle
 Por Carla Canizzaro

Durante este domingo, se reportaron dos hechos de personas extraviadas en Alta Montaña. Dos ciclistas australianos se extraviaron cuando realizaban el cruce de la Coordillera. Por otra parte, dos soldados voluntarios del Ejército y un civil desaparecieron en el Cerro Punta Negra. Aunque no existe relación entre ambos casos, la cercanía geográfica mantiene encendida la preocupación de familiares y autoridades.

Dos ciclistas australianos extraviados cerca del límite internacional

La emergencia se activó alrededor de las 11.57 cuando un alerta de Defensa Civil ingresó a la línea 911 tras recibir un comunicado del sistema aeronáutico de búsqueda y rescate (EANA). El mensaje provenía de dos ciclistas australianos (Katie Flower y Ben Warrick) que realizaban el cruce de la cordillera.

Lee además
Alta montaña: un auto impactó a una camioneta detenida en Horcones.
Operativos en el lugar

Tercer accidente en alta montaña: un auto impactó a una camioneta detenida en Horcones
Caos por el mal tiempo: aludes, derrumbes y vehículos volcados en alta montaña.
Temporal en Mendoza

Una noche de caos en alta montaña dejó vuelcos y aludes en plena Ruta 7

Las coordenadas satelitales los ubicaron en los alrededores del Portillo, cerca del límite con Chile. Inmediatamente, personal del CEO fue actualizando la ubicación en tiempo real, mientras la Subcomisaría Manzano Histórico y Policía Turística iniciaron el desplazamiento.

rescate, cordillera, alta montaña, desaparición, búsqueda
Dada la dificultad del acceso terrestre desde el lado argentino se evalúa realizar el rescate por vía chilena

Dada la dificultad del acceso terrestre desde el lado argentino se evalúa realizar el rescate por vía chilena

En el operativo intervino Patrulla Turística, Guardaparques y el Ejército, que coordinaron la información con el puesto militar chileno más cercano, ubicado en Real de la Cruz. Dada la dificultad del acceso terrestre desde el lado argentino (con una demora estimada de cuatro días) se evalúa realizar el rescate por vía chilena.

El jefe de la Patrulla de Rescate, Brian Fiona, anticipó que la extracción aérea podría realizarse en las próximas horas, mientras se mantienen las actuaciones de rigor ordenadas por la doctora Cappi Abel.

Tres jóvenes perdidos en la zona del Cerro Punta Negra

El segundo caso fue reportado a las 08.35 cuando un llamado alertó sobre la desaparición de tres jóvenes en el Cerro Punta Negra, en el distrito de Los Chacales. Los extraviados fueron identificados como Gabriel Villafañe, Aron Ávila (ambos soldados voluntarios del Regimiento 11 de Tupungato) y Juan Pablo Sarmiento, un acompañante civil.

La alerta la emitió un compañero del Regimiento, quien recibió un mensaje de WhatsApp a las 7.00 desde el teléfono de Ávila: "Estamos perdidos, llamá a la policía". Desde entonces, no pudieron retomar contacto por la escasa señal en la montaña.

cerro punta negra, desaparición, búsqueda
Un llamado alertó sobre la desaparición de tres jóvenes en el Cerro Punta Negra

Un llamado alertó sobre la desaparición de tres jóvenes en el Cerro Punta Negra

La Subcomisaría Manzano Histórico tomó intervención y solicitó apoyo de Gendarmería Nacional, Guardaparques y la Patrulla de Rescate del Ejército. Los familiares confirmaron que la salida fue una actividad particular y no oficial del Regimiento. La Ayudante Fiscal, doctora Belén Frugoni, ordenó radicar la denuncia de paradero en la Comisaría 15° y continuar con las tareas de localización.

Durante el operativo, se realizaron comunicaciones con los puestos de montaña Portinari, Scaravelli y Real de la Cruz, sin resultados positivos. Se desplegaron tres patrullas conjuntas para la búsqueda en sendas de Alta Montaña.

Temas
Seguí leyendo

Los accidentes viales en Alta Montaña: rutas en mal estado y falta de control

A 10 años del homicidio del policía Ariel Tobares: reconstrucción del caso y la condena final

Las rutas más transitadas de Mendoza: cuáles son y qué precauciones tomar para evitar accidentes viales

Luján de Cuyo: cuatro personas resultan heridas tras el vuelco de un auto en el Corredor del Oeste

Un joven chocó contra un poste en Las Heras tras quedarse dormido al volante

Imputan por homicidio con dolo eventual al conductor que causó la muerte de una menor en Malargüe

Tragedia en un camping de Luján de Cuyo: un hombre murió ahogado

Impactante incendio de un colectivo en la Ruta 40: todos los pasajeros lograron evacuar

LO QUE SE LEE AHORA
El Policía fue asesinado de un balazo en la cabeza aquel 7 de diciembre de 2015
Gran conmoción provincial y nacional

A 10 años del homicidio del policía Ariel Tobares: reconstrucción del caso y la condena final

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2405 y números ganadores del domingo 7 de diciembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2405 y números ganadores del domingo 7 de diciembre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1331 del domingo 7 de diciembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1331 del domingo 7 de diciembre

Resultados del Quini 6 hoy domingo 7 de diciembre: números ganadores del sorteo 3328
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 7 de diciembre: números ganadores del sorteo 3328

Riego, lavado y conexiones clandestinas: así quedan las multas por uso indebido del agua.
Control hídrico

Mal uso del agua: cuánto deberán pagar en multas por derroche en Mendoza

Cambia Mendoza cumple diez años consecutivos de gobierno en la provincia.
Fotogalería

De 2015 a 2025: los diez años de gobierno de Cambia Mendoza en 25 fotos

Te Puede Interesar

Cinco personas desaparecidas en Alta Montaña: dos casos simultáneos activan operativos de búsqueda.
Valle de Uco

Cinco personas desaparecidas en Alta Montaña: dos casos simultáneos activan operativos de búsqueda

Por Carla Canizzaro
Fiesta de la Vendimia: la desconfianza de los mendocinos entierra al voto electrónico.
Respeto a la tradición

Fiesta de la Vendimia: la desconfianza de los mendocinos "entierra" al voto electrónico

Por Natalia Mantineo
Artesanías: Pila de Cuadernos, el colectivo que mantiene viva la encuadernación en Mendoza
Oficios

Pila de Cuadernos: el colectivo que mantiene viva la encuadernación artesanal en Mendoza

Por Sofía Pons