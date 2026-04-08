8 de abril de 2026
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Accidente vial

Salvaje choque con vuelco en el Acceso Sur: hay dos heridos

Un accidente que involucró a dos vehículos dejó a ambos fuera de la calzada. Si bien las causas aún se investigan, un hombre permanece internado.

Salvaje choque con vuelco en el Acceso Sur: hay dos heridos

Salvaje choque con vuelco en el Acceso Sur: hay dos heridos

Foto: gentileza
 Por Luis Calizaya

En las últimas horas de este miércoles, dos vehículos protagonizaron un accidente de tránsito en el Acceso Sur. Como saldo, y aunque no se reportaron víctimas fatales, dos de las tres personas que viajaban en los rodados resultaron heridas, una de ellas internada de urgencia por un fuerte dolor en el pecho.

Fuerte accidente entre un auto y una camioneta en el Acceso Sur

El hecho ocurrió cuando un automóvil Renault, en el que circulaban un conductor y un acompañante de 58 años, y una camioneta Volkswagen, conducida por un hombre de 66 años, transitaban en la misma dirección por el Acceso Sur. Al llegar a la intersección con Olavarría, la camioneta impactó desde atrás al automóvil, lo que provocó que este se volcara hacia la banquina y la lateral oeste.

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Como consecuencia del impacto, ambos vehículos quedaron fuera de la calzada. El conductor del auto fue internado por heridas de gravedad y un fuerte dolor en el pecho, con antecedentes de intervenciones cardíacas, en la Clínica de Luján. Su acompañante, en tanto, no sufrió lesiones.

Por su parte, el conductor de la camioneta presentó politraumatismos leves y no requirió internación. Además, el dosaje de alcohol realizado arrojó resultado negativo.

Las causas del hecho aún son investigadas por la Policía.

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