8 de abril de 2026
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Cannabis

Mendoza crea un registro obligatorio para médicos que recetan cannabis medicinal

La provincia estableció un registro obligatorio para médicos que prescriban cannabis medicinal. Habrá requisitos específicos, control digital y sanciones.

Solo médicos autorizados podrán recetar cannabis medicinal.&nbsp;

Solo médicos autorizados podrán recetar cannabis medicinal. 

 Por Cecilia Zabala

El Gobierno de Mendoza avanzó en la regulación del uso medicinal del cannabis con una nueva resolución del Ministerio de Salud y Deportes que crea el Registro Provincial de Médicos Prescriptores de Cannabis. La medida establece que, a partir de ahora, solo podrán indicar estos tratamientos aquellos profesionales que estén debidamente inscriptos y autorizados por la autoridad sanitaria.

La decisión oficializada este miércoles en el Boletín Oficial a través de la Resolución 526 del Ministerio de Salud y Deportes, se enmarca en la Ley Provincial 9617 y su decreto reglamentario, que ordenan el desarrollo del cannabis medicinal y el cáñamo industrial en Mendoza. En este contexto, la nueva normativa busca dar un paso más: regular específicamente la práctica médica vinculada a la prescripción, fijando condiciones, controles y límites claros.

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Quiénes podrán recetar cannabis medicinal en Mendoza

Uno de los puntos centrales de la resolución es que la inscripción en el registro será obligatoria para todos los médicos que:

  • indiquen cannabis con fines terapéuticos o paliativos, o
  • se desempeñen como directores médicos en asociaciones, fundaciones o proyectos vinculados

Esto implica que cualquier profesional que no esté inscripto no estará habilitado legalmente para prescribir cannabis medicinal en la provincia.

La medida apunta a ordenar una práctica que venía creciendo en los últimos años, en paralelo al desarrollo de la normativa nacional y provincial, pero con criterios dispares en cuanto a formación y control.

Requisitos: formación específica y especialidades habilitadas

Para acceder al registro, los médicos deberán cumplir con una serie de requisitos que buscan garantizar idoneidad técnica y respaldo científico.

Entre ellos, se destacan:

  • contar con matrícula profesional vigente en Mendoza
  • acreditar formación específica en farmacología de cannabinoides, salud mental y buenas prácticas de prescripción
  • poseer especialidad en psiquiatría, neurología o en dolor y cuidados paliativos
  • adherir a protocolos y guías clínicas oficiales
  • constituir un domicilio electrónico

La normativa también deja abierta la posibilidad de que el Ministerio de Salud amplíe las especialidades habilitadas, en función de la evolución del conocimiento médico en la materia.

Cómo será el proceso de inscripción

Los profesionales deberán realizar el trámite de manera digital, a través de una ventanilla única, presentando la documentación correspondiente.

Luego, el pedido será evaluado por distintas áreas técnicas del Ministerio, como el Departamento de Matriculaciones y el área deontológica. Finalmente, la autorización será otorgada mediante resolución del propio ministro de Salud.

Una vez aprobado, el médico quedará formalmente registrado y habilitado, y esa condición será asentada en su matrícula profesional.

Vigencia y renovación: un permiso con fecha de vencimiento

La inscripción en el registro tendrá una vigencia de tres años. Cumplido ese plazo, la autorización caducará automáticamente, salvo que el profesional solicite su renovación.

Para renovar, deberá volver a cumplir con los mismos requisitos exigidos inicialmente, lo que introduce un mecanismo de actualización periódica de las condiciones profesionales.

Recetas digitales y control del Estado

Otro de los ejes clave de la resolución es la implementación de un sistema de control más estricto sobre las prescripciones.

A partir de ahora, el cannabis medicinal deberá recetarse exclusivamente a través de la Historia de Salud Integrada (HSI), el sistema digital sanitario. Allí deberán quedar registrados:

  • el diagnóstico del paciente
  • la indicación terapéutica
  • el seguimiento clínico

Además, la receta deberá detallar el tipo de producto, concentración, dosis y duración del tratamiento.

Durante un período de transición de seis meses, se permitirá el uso de recetas en papel, pero los médicos deberán informarlas obligatoriamente al registro para su fiscalización.

Qué está prohibido

La resolución establece límites claros sobre el uso del cannabis medicinal. En ese sentido, queda expresamente prohibido:

  • prescribir cannabis sin un diagnóstico clínico definido
  • utilizarlo con fines no terapéuticos o preventivos inespecíficos
  • indicar tratamientos fuera de protocolos sin respaldo científico

En los casos en que se utilice en contextos no validados, solo podrá hacerse dentro de investigaciones clínicas aprobadas por comités de ética y con aval oficial.

Sanciones y pérdida de la autorización

El Ministerio de Salud también podrá cancelar la inscripción de los médicos en determinados casos. Entre las causales se incluyen:

  • suspensión o cancelación de la matrícula profesional
  • incumplimiento de la normativa vigente
  • uso indebido del cannabis
  • sanciones en el ejercicio profesional

En caso de detectarse alguna de estas situaciones, se procederá a la revocación de la autorización, que quedará registrada tanto en la matrícula como en el sistema provincial.

Monitoreo y trazabilidad: el foco en el control

La normativa establece que el Ministerio ejercerá un control activo sobre las prescripciones a través de herramientas digitales. Esto permitirá:

  • analizar patrones de uso
  • detectar desvíos o irregularidades
  • evaluar situaciones que requieran intervención sanitaria

El objetivo es avanzar hacia un sistema con mayor trazabilidad, donde cada indicación médica quede registrada y pueda ser auditada.

Con esta medida, la provincia busca ordenar el circuito sanitario, garantizar estándares profesionales y evitar prácticas irregulares en un campo que todavía está en expansión.

La resolución

registro prescriptores cannabis

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