Accidente en alta montaña: un motociclista perdió el control y cayó en Ruta 7

Un accidente en Ruta 7 generó preocupación este domingo en plena alta montaña , en un contexto de importante tránsito por el regreso de turistas que aprovecharon Semana Santa para cruzar el túnel. Un motociclista perdió el control del rodado y sufrió una caída, lo que motivó un operativo de asistencia en la zona.

El hecho ocurrió a la altura de la conocida Curva del Soldado , una zona de alta circulación y complejidad, y se comunicó alrededor de las 12 del mediodía.

Según informaron fuentes de la Coordinación argentina del paso internacional, el incidente fue protagonizado por un motociclista que, por causas que aún se investigan, perdió el dominio del rodado y cayó sobre la calzada, quedando la moto a un costado de la banquina . El conductor sufrió lesiones y debió ser asistido en el lugar.

Tras el aviso, se desplegó un operativo con personal policial y una ambulancia , que trasladó al herido para su atención médica. En paralelo, efectivos de Gendarmería Nacional Argentina trabajaron en la zona para ordenar la circulación y prevenir nuevos incidentes.

A pesar del accidente, la circulación en la Ruta 7 no fue interrumpida, aunque se recomendó a los conductores extremar la precaución debido al elevado flujo vehicular en uno de los principales corredores internacionales que conecta a la provincia de Mendoza con Chile.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.