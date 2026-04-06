Detenido con 2,47 gramos de alcohol en sangre en ruta de alta montaña de Malargüe

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Por Claudio Altamirano







Un joven de 23 años fue detenido el pasado sábado por la noche en Los Molles tras arrojar 2,47 g/l de alcohol en sangre. El caso reaviva la preocupación en Malargüe por el alto riesgo que implica conducir bajo efectos del alcohol, más aún con casos fatales en el último semestre en el departamento sureño, a causa de este problema

El hecho se registró cerca de las 21.35 en jurisdicción de la Comisaría 24 Malargüe, cuando personal policial del Destacamento Los Molles realizaba patrullajes preventivos sobre la Ruta Provincial 222, a la altura del paraje turístico. Allí, los efectivos procedieron a detener la marcha de un vehículo VW Gol conducido por un joven de 23 años.

Automovilista irresponsable en Malargüe Al practicarle el dosaje de alcohol en sangre, el resultado fue contundente: 2,47 gramos por litro, una cifra muy por encima de lo permitido por la legislación vigente. En el marco de la Ley 9099, Artículo 67 bis, se dispuso la inmediata retención del rodado, la aprehensión del conductor y el inicio del proceso contravencional correspondiente.

Autoridades reiteraron el llamado a la responsabilidad al volante, recordando que el consumo de alcohol reduce los reflejos, altera la percepción y aumenta significativamente las probabilidades de protagonizar siniestros viales graves o fatales.

En este contexto, se intensifican los controles en rutas y zonas urbanas, donde el flujo vehicular crece durante los fines de semana. La prevención y el respeto por las normas de tránsito siguen siendo claves para evitar tragedias evitables.