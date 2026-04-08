Arrancó la inscripción para los vouchers educativos 2026: fecha límite y requisitos Foto: Yemel Fil

Por Sitio Andino Economía







El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, oficializó hoy en el Boletín Oficial la tercera edición de los vouchers educativos correspondientes al 2026. Con esta medida, se mantiene un año más un apoyo económico a las familias para cubrir la cuota escolar.

Se trata de un incentivo dirigido al pago de las cuotas de escuelas privadas que reciben hasta un 75% de subvención estatal. Según la Resolución 205/2026, los interesados tienen tiempo hasta el 30 de abril de 2026 para realizar la inscripción:

La medida establece: “Convocar a la inscripción correspondiente para el año 2026 del Programa de Asistencia ‘Vouchers Educativos’ hasta el 30 de abril de 2026”.

25 de Febrero de 2026, Inicio de clases, colegio, clases, alumnos, escuela nueva de Lavalle, estudios, nivel educativo, aula Hasta el 30 de abril hay tiempo para inscribirse. Foto: Cristian Lozano ¿Qué requisitos se debe cumplir para cobrar los vouchers educativos? Para acceder al voucher educativo, los beneficiarios no deben tener cuotas impagas. Si existen dos o más cuotas vencidas, el beneficio se suspende hasta regularizar la deuda. Además, para la inscripción será necesario presentar:

DNI y número de CUIL de los menores a cargo.

Nombre y dirección de la institución educativa a la que asisten.

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Estar registrado en Mi Argentina. 25 de Febrero de 2026, Inicio de clases, colegio, clases, alumnos, escuela nueva de Lavalle, aula, estudiantes, estudiar Los ingresos del grupo familiar no deben superar $2.504.600. Foto: Cristian Lozano ¿Qué son los vouchers educativos? El programa fue creado para facilitar el pago de cuotas en los establecimientos educativos de nivel inicial, primario y secundario. Para acceder al beneficio, los ingresos del grupo familiar no deben superar los siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles, equivalentes a $2.504.600 según el último registro actualizado en febrero de 2026.