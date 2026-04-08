8 de abril de 2026
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Vouchers Educativos

Arrancó la inscripción para los vouchers educativos 2026: fecha límite y requisitos

El Gobierno nacional oficializó la inscripción para los vouchers educativos 2026 y anunció la fecha límite, con todos los plazos y requisitos.

Arrancó la inscripción para los vouchers educativos 2026: fecha límite y requisitos
Arrancó la inscripción para los vouchers educativos 2026: fecha límite y requisitos Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Economía

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, oficializó hoy en el Boletín Oficial la tercera edición de los vouchers educativos correspondientes al 2026. Con esta medida, se mantiene un año más un apoyo económico a las familias para cubrir la cuota escolar.

Se trata de un incentivo dirigido al pago de las cuotas de escuelas privadas que reciben hasta un 75% de subvención estatal. Según la Resolución 205/2026, los interesados tienen tiempo hasta el 30 de abril de 2026 para realizar la inscripción:

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La medida establece: “Convocar a la inscripción correspondiente para el año 2026 del Programa de Asistencia ‘Vouchers Educativos’ hasta el 30 de abril de 2026”.

25 de Febrero de 2026, Inicio de clases, colegio, clases, alumnos, escuela nueva de Lavalle, estudios, nivel educativo, aula
Hasta el 30 de abril hay tiempo para inscribirse.

Hasta el 30 de abril hay tiempo para inscribirse.

¿Qué requisitos se debe cumplir para cobrar los vouchers educativos?

Para acceder al voucher educativo, los beneficiarios no deben tener cuotas impagas. Si existen dos o más cuotas vencidas, el beneficio se suspende hasta regularizar la deuda. Además, para la inscripción será necesario presentar:

  • DNI y número de CUIL de los menores a cargo.
  • Nombre y dirección de la institución educativa a la que asisten.
  • CBU actualizado en Mi ANSES
  • Estar registrado en Mi Argentina.
25 de Febrero de 2026, Inicio de clases, colegio, clases, alumnos, escuela nueva de Lavalle, aula, estudiantes, estudiar
Los ingresos del grupo familiar no deben superar $2.504.600.

Los ingresos del grupo familiar no deben superar $2.504.600.

¿Qué son los vouchers educativos?

El programa fue creado para facilitar el pago de cuotas en los establecimientos educativos de nivel inicial, primario y secundario. Para acceder al beneficio, los ingresos del grupo familiar no deben superar los siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles, equivalentes a $2.504.600 según el último registro actualizado en febrero de 2026.

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