Inflación de noviembre: qué se espera del dato que el INDEC difundirá esta semana

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre , que habría vuelto a superar el 2% por tercer mes consecutivo , tras haber retornado a ese nivel de inflación en septiembre.

Luego de la fuerte desaceleración registrada en mayo ( 1,5% ) respecto de abril ( 2,8% ) y marzo ( 3,7% ), el indicador retomó gradualmente la senda ascendente en los meses siguientes: junio (1,6%) , julio y agosto (1,9%) , septiembre (2,1%) y octubre (2,3%) . Según estimaciones de analistas privados relevados por Noticias Argentinas, noviembre habría mantenido esta tendencia .

Así, el dato que el organismo oficial publicará el jueves 11 de diciembre confirmaría la continuidad de los registros superiores al 2%, fenómeno que se inició en septiembre y que se proyecta que se mantenga en los próximos meses .

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) , elaborado por el Banco Central con proyecciones privadas, anticipó que la inflación de noviembre habría sido del 2,3% y proyecta una inflación interanual del 30,4% para el cierre de 2025.

Por su parte, la consultora Equilibra estimó que la inflación mensual avanzó a 2,5%, con subas destacadas en vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,4%), transporte (3,4%), comunicación (3,1%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%). La variación interanual fue calculada en 31%.

La consultora EcoGo también ubicó la inflación de noviembre en 2,5%, impulsada por un incremento promedio del 3% en alimentos y bebidas. Señaló que "noviembre fue un mes de normalización pero también de correcciones", lo que colaboró en sostener la inflación al alza. En particular, destacó subas en carne (5,8%) y frutas (18,7%) durante las primeras dos semanas del mes.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) anticipó que la inflación de noviembre habría sido del 2,3%

Mientras tanto, la Fundación Libertad y Progreso estimó un incremento del 2,3% en noviembre. Con este resultado, la inflación acumulada del año asciende a 27,7%, y la variación interanual se ubicó en 31,2%, en un proceso de desaceleración. Según la entidad, "las décimas por encima del 2% que se observan desde septiembre se deben principalmente a la depreciación del peso desde mediados de año".

Impacto de la carne, el Cyber Monday y los servicios regulados

El relevamiento de la consultora C&T para el Gran Buenos Aires registró un incremento mensual del 2,4%, influido por tres factores principales: carne vacuna, Cyber Monday y servicios regulados.

La firma detalló que la carne venía acelerándose desde octubre y registró un incremento aún mayor en noviembre, lo que impulsó al rubro alimentos consumidos en el hogar, que aumentó 2,6%, por encima del promedio general.

La firma detalló que la carne venía acelerándose desde octubre y registró un incremento aún mayor en noviembre

Además, el Cyber Monday generó reducciones de precios durante la primera semana del mes en varios rubros, especialmente en equipamiento del hogar, que incluye electrodomésticos.

En cuanto a los servicios regulados, como transporte público, electricidad y gas, el reporte señaló que "mostraron alzas superiores a las de meses previos". En este contexto, la variación interanual de precios se redujo levemente al 29,1% en noviembre.