La quinta edición de la Expo Negocios y Franquicias Cuyo 2025 reunió al ecosistema emprendedor de la región

Los empresarios e interesados se encontraron en la Nave Cultural para contar sus experiencias en los negocios. Los detalles del evento.

La quinta edición de la Expo Negocios y Franquicias Cuyo 2025 reunió al ecosistema emprendedor de la región

La quinta edición de la Expo Negocios y Franquicias Cuyo 2025 reunió al ecosistema emprendedor de la región

Foto: Cristian Lozano
 Por Sofía Pons

La Nave Cultural fue el escenario de la quinta edición de la Expo Negocios y Franquicias de Cuyo 2025. Emprendedores, empresarios e interesados se encontraron para hablar de negocios, oportunidades, y para compartir conocimientos. La jornada contó con capacitaciones, música, degustaciones de vino y gastronomía.

La apertura estuvo a cargo del organizador Nicolás Suraci, con la participación del intendente de la capital mendocina, Ulpiano Suarez, y el ministro de Producción de la Provincia, Rodolfo Vargas Arizu. A su vez, empresas de Mendoza, San Juan, San Luis, Buenos Aires y Córdoba ofrecieron sus planes de negocios y su potencial.

"Empezamos esto en el 2018, la primera edición la hicimos con la idea de que el sector de franquicias se difunda, que cada vez más personas conozcan el modelo, que vaya tomando un pequeño lugarcito en la matriz productiva de la provincia porque genera empleo, inversiones, y nuevos incentivos para emprendedores", expresó Suraci.

16 de Octubre de 2025, Expo Franquicias 2025, Nave Cultural Mendoza, Surasi
Nicolás Suraci, director de Suraci Franquicias y organizador de la Expo.

Nicolás Suraci, director de Suraci Franquicias y organizador de la Expo.

Desde el año 2018 hasta esta quinta edición hemos ganado espacio. En aquel entonces, se estimaba que había entre 40 y 50 marcas de franquicias en Mendoza, hoy se estima que son más de 150.

Por su parte, Vargas Arizu indicó que este evento representa el espíritu de innovación de los mendocinos. "Creo que es una muy buena herramienta económica, no solamente para comenzar sino para crecer en Argentina y en el exterior", comentó.

El evento contó con espacios de capacitación, como también había un lugar específico donde las empresas mostraron su potencial y las posibilidades de expansión. Participaron compañías relacionadas a la gastronomía, salud, estética, servicios de acompañamiento, desarrollos inmobiliarios y criptomonedas.

16 de Octubre de 2025, Expo Franquicias 2025, Nave Cultural Mendoza
Hubo charlas técnicas, capacitaciones, música, degustación de vino y gastronomía.

Hubo charlas técnicas, capacitaciones, música, degustación de vino y gastronomía.

"Ojalá esta Expo sea el punto de partida para la llegada de nuevas inversiones a la Ciudad y estamos preparándonos para generar el mejor clima para que vengan a invertir con simplificación de trámites y menos presión tributaria. Trabajamos mucho para ser lo más eficiente en la prestación de los servicios, porque eso también atrae inversiones y talento", expresó el intendente Ulpiano Suarez.

Oportunidades, franquicias y negocios: el encuentro en Mendoza

Cereza es una pastelería de San Juan que empezó como un emprendimiento familiar y ahora cuenta con cinco sucursales. Este año participaron por segunda vez del evento, dado que buscan ampliar su mercado en Mendoza.

"El primer local fue inaugurado hace 30 años, hemos ido creciendo y nos va muy bien. Tenemos pastelería propia, heladería y ahora también restaurant", contó Soledad Buso.

La emprendedora es mendocina, pero hace 14 años vive en la provincia vecina. "Nos gusta mucho Mendoza, y como nos está yendo muy bien, la idea es darle la oportunidad a otra persona para que abra nuestro negocio", expresó.

16 de Octubre de 2025, Expo Franquicias 2025, Nave Cultural Mendoza
Emprendedores de San Juan buscan abrir el mercado en Mendoza.

Emprendedores de San Juan buscan abrir el mercado en Mendoza.

La Bodega Casarena también estuvo presente en la Expo, con el objetivo de ampliar su llegada en el mercado interno. "Es un momento perfecto para hacer intercambio de contactos y de ideas, también para conocer gente de diferentes rubros. Buscamos sumarnos a franquicias de Mendoza y poder hacer colaboraciones", contó Giuliana Villavicencio.

16 de Octubre de 2025, Expo Franquicias 2025, Nave Cultural Mendoza, bodega, vinos mendocinos
La Bodega Casarena participó del evento para lograr colaboraciones con otras empresas.

La Bodega Casarena participó del evento para lograr colaboraciones con otras empresas.

