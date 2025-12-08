8 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en dos departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 8 de diciembre

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la Ciudad de Mendoza y de San Carlos. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Edemsa
Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este lunes 8 de diciembre, vecinos de varias zonas del departamento de Ciudad de Mendoza y de gran parte de San Carlos se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en Ciudad: las zonas que se verán afectadas

Ciudad

  • – En calle San Martín, entre Peltier y Pedro Molina, y zonas aledañas. De 8.00 a 12.00 h.
San Carlos:

  • Asimismo, desde la empresa distribuidora de gas informaron que entre las 9 y las 11, personal trabajará en el montaje de un transformador de potencia en la nueva Estación Transformadora Pareditas. Debido a la complejidad de estas tareas, resulta probable que el sumininstro eléctrico de todo el departamento de San Carlos presente variaciones de tensión , micro cortes y baja tensión.
Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

corte de luz electricidad
Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente.

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

