Quini 6: de cuánto es el impresionante pozo para el sorteo de este miércoles 10 de diciembre

La edición 3329 del Quini 6 pone en juego otro pozo millonario. Enterate de cuánto es, a qué hora sortea y hasta cuándo podés hacer tu jugada.

El Quini 6 sortea otro pozo millonario este miércoles 10 de diciembre.

 Por Luis Calizaya

Este miércoles 10 de diciembre se desarrollará el sorteo N° 3329 del Quini 6, que tiene un pozo estimado de 8 mil millones de pesos. El concurso se llevará adelante a las 21.15 y puede seguirse en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

El Quini 6 sortea $8 mil millones este miércoles 10 de diciembre.
Se viene otro pozo increíble del Quini 6: ¿Cuáles fueron los números más salidores en los últimos diez sorteos?
El Quini 6 sortea un pozo espectacular de 8 mil millones de pesos este miércoles 10 de diciembre.

¿Hasta qué hora puedo jugar al Quini 6 de este miércoles 10 de diciembre?

Las boletas se adquieren en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y tienen un valor de $2.500 (Tradicional y La Segunda $1.250 + Revancha $625 + Siempre Sale $625). La venta de apuestas se cierra el mismo miércoles a las 19 (el horario puede variar según la juridicción). En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45.

¿Qué es el Quini 6 y cómo se juega?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El jugador selecciona seis números de un total de 46, que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

