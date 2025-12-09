Quini 6: de cuánto es el impresionante pozo para el sorteo de este miércoles 10 de diciembre

El Quini 6 sortea otro pozo millonario este miércoles 10 de diciembre.

En la edición anterior del Quini 6, sorteo Nº 3328 del domingo 7 de diciembre, un afortunado apostador de la localidad de Reconquista, provincia de Santa Fe, acertó los seis números de la modalidad Revancha y se llevó un premio histórico de $8.844.372.126. En tanto que los pozos máximos del Tradicional y La Segunda quedaron vacantes, aunque hubo ganadores con 5 y 4 aciertos; así como en la modalidad Siempre Sale.

pozo 10-12 El Quini 6 sortea un pozo espectacular de 8 mil millones de pesos este miércoles 10 de diciembre. ¿Hasta qué hora puedo jugar al Quini 6 de este miércoles 10 de diciembre? Las boletas se adquieren en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y tienen un valor de $2.500 (Tradicional y La Segunda $1.250 + Revancha $625 + Siempre Sale $625). La venta de apuestas se cierra el mismo miércoles a las 19 (el horario puede variar según la juridicción). En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45.

¿Qué es el Quini 6 y cómo se juega? Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El jugador selecciona seis números de un total de 46, que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas: En el sorteo tradicional , en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.

, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes. En la Revancha se extraen 6 bolillas.

se extraen 6 bolillas. En Siempre Sale se extraen 6 bolillas. Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

