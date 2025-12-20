San Carlos inauguró su primer Punto Verde para la recolección y clasificación de residuos

Por Sitio Andino Departamentales







La inauguración del Punto Verde de Recolección y Clasificación de Residuos Reciclables en San Carlos constituye una iniciativa de profundo valor comunitario y una herramienta concreta para fortalecer la gestión ambiental y el desarrollo sostenible del Departamento.

El espacio Punto Verde busca promover el cuidado del ambiente y fomentar una cultura de responsabilidad compartida, una tarea cotidiana que comienza con pequeñas acciones, como la correcta separación de los residuos. Ubicado en Carril Nacional S/N, donde estará abierto de lunes a sábado (08:00 a 16:00 horas). Los vecinos encontrarán contenedores señalizados para segregar materiales limpios y secos, con personal de apoyo para orientación y clasificación.

image Se recibirán en el Punto Verde de San Carlos: Plásticos: Botellas PET (agua, gaseosas, jugos), tapitas, envases de productos de limpieza, bandejas y envoltorios plásticos limpios. Se recomienda enjuagar y aplastar los envases para facilitar su almacenamiento.-

Papel: Hojas, cuadernos, revistas, diarios, impresiones (secos y sin contaminantes).

Hojas, cuadernos, revistas, diarios, impresiones (secos y sin contaminantes). Cartón: Cajas, cartón corrugado, envases limpios (desarmar o plegar). image Alejandro Morillas expresó su satisfacción por la puesta en marcha del espacio Durante el acto, el Intendente Municipal, Alejandro Morillas, expresó su satisfacción por la puesta en marcha de este espacio, destacando que “Estamos muy contentos de comenzar a concretar este tipo de logros. De a poco fuimos transformando este lugar: lo que antes era basura hoy pasa a ser materia prima, con un valor ecológico fundamental”. Asimismo, señaló que este es el primer Punto Verde del Departamento y que se prevé la incorporación de tres más en distintas localidades.

Además, remarcó la importancia de generar conciencia ambiental desde edades tempranas, subrayando que “Es fundamental que los más chicos comiencen a cuidar estos recursos”, y agradeció el compromiso y el trabajo de todo el equipo que hizo posible la concreción de este proyecto. En ese sentido, afirmó que este Punto Verde representa un punto de partida para que San Carlos asuma con mayor seriedad el cuidado del ambiente, consolidándose como un departamento presente y comprometido con la protección ambiental.

image La colaboración comunitaria es clave para minimizar residuos, proteger el ambiente y apoyar la cadena de reciclaje. El Punto Verde es un espacio para que toda la comunidad participe activamente en la construcción de un entorno más limpio, ordenado y sostenible. La Municipalidad de San Carlos invita a toda la comunidad a conocer y recorrer este nuevo Punto Verde, y a sumarse activamente a esta propuesta que busca construir un entorno más limpio, ordenado y sostenible para las generaciones actuales y futuras.