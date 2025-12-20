20 de diciembre de 2025
{}
Viajar a Chile: advierten demoras importantes en el Paso Internacional Los Libertadores

Por tal motivo se dispuso la posibilidad de habilitar aparcamientos preventivos en las zonas de Penitentes y Uspallata.

El cruce a Chile presenta este sábado demoras de aproximadamente 90 minutos en el Paso internacional Los Libertadores, como consecuencia del aumento del flujo vehicular y los controles fronterizos.

Ante esta situación, las autoridades activaron protocolos preventivos para evitar el colapso del sistema, con la coordinación de la Policía de Mendoza junto al Grupo de Unidades Motorizadas (G.U.M.), Gendarmería Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Gobierno de Mendoza.

image

En ese marco, se dispuso la posibilidad de habilitar aparcamientos preventivos en las zonas de Penitentes y Uspallata, en caso de que el tránsito continúe incrementándose y se registren mayores tiempos de espera en el complejo chileno.

En contraste, del lado argentino el tránsito se mantiene con normalidad. En el Complejo Roque Carranza–Horcones no se registran demoras de importancia, según informaron fuentes oficiales.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar el estado del paso antes de viajar, prever tiempos de espera y respetar las indicaciones del personal apostado en la zona, especialmente en jornadas de alta circulación vehicular.

