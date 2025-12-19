19 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 19 de diciembre

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Paso Internacional Los Libertadores.

Paso Internacional Los Libertadores.

El pronóstico para alta montaña para este martes indica cielo generalmente despejado durante toda la jornada. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 8º en Uspallata, 4° en Punta de Vacas, -1º en Puente del Inca y -2° en Las Cuevas.

Lee además
paso los libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 18 de diciembre
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 18 de diciembre
El conductor del camión fue asistido por personal de emergencia de Chile.
Cómo está el paso

Video: un camión de alto tonelaje chocó en alta montaña y complicó el tránsito en Ruta 60

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 17 de diciembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 16 de diciembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 15 de diciembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 14 de diciembre

Este domingo cierra el Paso Internacional Los Libertadores: los motivos

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 13 de diciembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 12 de diciembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 11 de diciembre

LO QUE SE LEE AHORA
Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 18 de diciembre
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 18 de diciembre

Las Más Leídas

Se viene el sorteo especial de Navidad del Quini 6.
Juegos de Azar

El Quini 6 de Navidad ya tiene pozo y es increíble: cuándo sortea y cómo jugar

Incendio en Las Heras: así quedó la vivienda del jubilado de 72 años.
Piden ayuda

Habló el padre del hombre rescatado de un incendio: "Lo he apañado mucho y me pagó con esto"

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en diciembre 2025 y qué anticipa el mercado para el 2026.
MERCADO INMOBILIARIO EN MENDOZA

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en diciembre 2025 y qué anticipa el mercado para el 2026

El chef Christian Petersen internado en terapia intensiva: ¿qué le pasó?
En estado delicado

El chef Christian Petersen internado en terapia intensiva: ¿qué le pasó?

Presupuesto 2026: cuáles fueron los puntos en los que ganó y perdió el Gobierno
TRIUNFO CON DERROTA

Presupuesto 2026: cuáles fueron los puntos en los que ganó y perdió el Gobierno

Te Puede Interesar

La motosierra del gobierno de Javier Milei toma fuerza en el presupuesto 2026
Congreso Nacional

Presupuesto 2026: ¿Un programa de gobierno o una proclama ideológica?

Por Marcelo López Álvarez
Muy caluroso, el pronóstico del tiempo para este viernes 19 de diciembre en Mendoza
El clima

Muy caluroso, el pronóstico del tiempo para este viernes 19 de diciembre en Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad
Un soldado fue hallado muerto en el departamento de Las Heras
Conmoción

Un soldado fue hallado muerto en una vivienda de Las Heras

Por Sitio Andino Policiales