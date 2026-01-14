Imputaron a una tercera persona por el homicidio de Nicolás Varas Frías en Guaymallén

La causa por el homicidio de Nicolás Alejandro Varas Frías dio un nuevo y significativo giro judicial. Tras el avance de la investigación, se confirmó la participación de una tercera persona en el fatal hecho ocurrido la noche del 26 de diciembre en Guaymallén .

El joven de 19 años fue atropellado y arrollado durante tres cuadras , y a raíz de la gravedad de las lesiones sufridas, falleció en el lugar .

Continúa la investigación Dictan prisión preventiva a la pareja acusada por el homicidio del joven atropellado en Guaymallén

Giro judicial Por qué quedaron libres los policías acusados de matar a Cynthia Landi en Guaymallén

De acuerdo con la investigación encabezada por la fiscal de Homicidios Claudia Ríos , se logró determinar que Rebecca Ortubia se encontraba a bordo del vehículo que embistió a la víctima.

En consecuencia, la joven fue aprehendida e imputada como coautora del delito de homicidio agravado por alevosía .

La causa por el homicidio de Nicolás Alejandro Varas Frías dio un nuevo y significativo giro judicial

Prisión preventiva para los otros imputados

Por otra parte, durante la jornada del martes, la Fiscalía ordenó la prisión preventiva para Lucas Mariano Tello y Micaela Natalí Lucero, quienes ya habían sido imputados formalmente en la causa.

De esta manera, ambos continuarán detenidos mientras avanza la investigación judicial, junto a la tercera implicada, Rebecca Ortubia, quien se suma a la lista de acusados en uno de los casos más conmocionantes de Guaymallén.

lucas-tello-conductor-guaymallén Lucas Tello, imputado por homicidio agravado con alevosía

Cómo ocurrió el fatal accidente en Guaymallén

El violento episodio ocurrió en Guaymallén. El hecho se registró cerca de la medianoche en la intersección de calle Godoy Cruz y carril Urquiza, donde personal policial fue alertado por un llamado al 911 que informaba sobre una persona atropellada en la vía pública.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la víctima con lesiones de extrema gravedad, mientras una gran cantidad de personas se concentraba en la zona, lo que obligó a solicitar refuerzos.

De acuerdo a los datos recabados en la causa, Tello y Varas Frías se conocían entre sí y el episodio se desencadenó tras una discusión que derivó en una agresión mutua entre los dos grupos involucrados.

nicolas-varas-guaymallén El joven falleció a causa de la gravedad de las lesiones

Minutos después de ese enfrentamiento, el conductor embistió con su vehículo a Varas Frías y lo arrastró aproximadamente 350 metros, provocándole gravísimas lesiones. Producto del impacto, la víctima sufrió la amputación de ambas piernas en el lugar y, posteriormente, la amputación de uno de sus brazos debido a la gravedad de las heridas.

Sin embargo, luego de permanecer internado 10 días, la víctima falleció en el hospital Central. Nicolás Alejandro Varas Frías sufrió la amputación de ambas piernas y tras el ataque fue trasladado al nosocomio, donde permaneció internado en terapia intensiva.

Pese a los esfuerzos del personal médico, el joven falleció el pasado martes a causa de la gravedad de las lesiones.