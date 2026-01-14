14 de enero de 2026
Imputaron a una tercera persona por el homicidio de Nicolás Varas Frías en Guaymallén

La fiscalía confirmó la participación de una joven que viajaba en el vehículo que atropelló y arrolló al joven de 19 años. Dos de los acusados recibieron la prisión preventiva.

Nicolás Varas Frías fue atropellado y arrollado en Guaymallén

El joven de 19 años fue atropellado y arrollado durante tres cuadras, y a raíz de la gravedad de las lesiones sufridas, falleció en el lugar.

La decisión se tomó luego de un nuevo análisis, que incluyó la recalificación de la imputación.
La fiscalía ratificó que la calificación legal que pesa sobre los imputados es la de homicidio agravado por alevosía
Dictan prisión preventiva a la pareja acusada por el homicidio del joven atropellado en Guaymallén

Una joven fue aprehendida como coautora del homicidio

De acuerdo con la investigación encabezada por la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, se logró determinar que Rebecca Ortubia se encontraba a bordo del vehículo que embistió a la víctima.

La causa por el homicidio de Nicolás Alejandro Varas Frías dio un nuevo y significativo giro judicial

En consecuencia, la joven fue aprehendida e imputada como coautora del delito de homicidio agravado por alevosía.

Por otra parte, durante la jornada del martes, la Fiscalía ordenó la prisión preventiva para Lucas Mariano Tello y Micaela Natalí Lucero, quienes ya habían sido imputados formalmente en la causa.

De esta manera, ambos continuarán detenidos mientras avanza la investigación judicial, junto a la tercera implicada, Rebecca Ortubia, quien se suma a la lista de acusados en uno de los casos más conmocionantes de Guaymallén.

Lucas Tello, imputado por homicidio agravado con alevosía

Cómo ocurrió el fatal accidente en Guaymallén

El violento episodio ocurrió en Guaymallén. El hecho se registró cerca de la medianoche en la intersección de calle Godoy Cruz y carril Urquiza, donde personal policial fue alertado por un llamado al 911 que informaba sobre una persona atropellada en la vía pública.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la víctima con lesiones de extrema gravedad, mientras una gran cantidad de personas se concentraba en la zona, lo que obligó a solicitar refuerzos.

De acuerdo a los datos recabados en la causa, Tello y Varas Frías se conocían entre sí y el episodio se desencadenó tras una discusión que derivó en una agresión mutua entre los dos grupos involucrados.

El joven falleció a causa de la gravedad de las lesiones

Minutos después de ese enfrentamiento, el conductor embistió con su vehículo a Varas Frías y lo arrastró aproximadamente 350 metros, provocándole gravísimas lesiones. Producto del impacto, la víctima sufrió la amputación de ambas piernas en el lugar y, posteriormente, la amputación de uno de sus brazos debido a la gravedad de las heridas.

Sin embargo, luego de permanecer internado 10 días, la víctima falleció en el hospital Central. Nicolás Alejandro Varas Frías sufrió la amputación de ambas piernas y tras el ataque fue trasladado al nosocomio, donde permaneció internado en terapia intensiva.

Pese a los esfuerzos del personal médico, el joven falleció el pasado martes a causa de la gravedad de las lesiones.

