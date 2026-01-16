Guaymallén apuesta a la energía solar con un complejo de última generación

El proyecto de la Municipalidad de Guaymallén es una iniciativa para transformar el antiguo basural de Puente de Hierro en un centro generador de energía limpia. La potencia del Sistema Voltaico de Generación Distribuida será de 5,4 MW de potencia. Con esa generación se cubrirán las necesidades energéticas de todos los servicios municipales incluyendo la energía necesaria para prestar el servicio del alumbrado público.

image El Parque Solar Guaymallén fue anunciado en septiembre del 2025 Emesa ya lanzó el concurso público para que la construcción del Parque Solar y anunció que los pliegos están disponibles para consultas de las empresas interesadas desde el 30 de diciembre pasado. Se pueden hacer consultas al correo electrónico [email protected], indicando en el asunto “Consultas PS Guaymallén”. El pliego se puede consultar haciendo click acá. La presentación y apertura de ofertas será el 18 de marzo de 2026.

El 15 de octubre pasado, el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, y el gerente general de EMESA, Mauricio Pinti, firmaron un convenio por el que la Municipalidad de Guaymallén encarga a Emesa la ejecución y realización de estudios de prefactibilidad, gestiones técnicas y administrativas para la confección del Pliego de Especificaciones Técnicas para la provisión, instalación, supervisión y habilitación de un Sistema Fotovoltaico de Generación Distribuida.

image El proyecto del Parque Solar Guaymallén fue anunciado oficialmente el 30 de septiembre pasado durante la presentación del Plan Bienal de Obra Pública de Guaymallén en el Hotel Hilton, con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo. Por este convenio Emesa llevará adelante todas las tareas necesarias para la ejecución y puesta en marcha del parque solar, en un sistema de construcción «llave en mano», que una vez finalizada la obra la entregará a la Municipalidad de Guaymallén. Emesa tiene vasta experiencia en el desarrollo de proyectos solares en la provincia: El Quemado, que actualmente construye YPF Luz, el del Pasip en Palmira y el Parque Solar Godoy Cruz. image Las empresas que participaron de la visita a Guaymallén Evergray Latam

Intermepro

Grupo Solper

Ime SACI / Vicnet

Skru Energía

Ventus

Machines & Trucks Argentina

Penta Energy

Zentit

Grener

Energy Mercosur

Power China LTD

Proyección Electroluz

BGH

Sistemas Energéticos SA

Urunday SA

Solar Point SA

Control Point