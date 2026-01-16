16 de enero de 2026
Sitio Andino
Energía renovable

Guaymallén apuesta a la energía solar con un complejo de última generación

Guaymallén junto a EMESA, avanza en un proyecto de energía limpia que reutilizará 10 hectáreas del vertedero para generar electricidad sostenible.

image
Por Sitio Andino Departamentales

Dieciocho empresas interesadas en construir el Parque Solar Guaymallén hicieron la primera visita al predio dónde se instalará el complejo de energía distribuida de la Municipalidad de Guaymallén. Funcionarios municipales, de la Empresa Mendocina de Energía (Emesa), del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) y los representantes técnicos de las empresas fueron hasta la fracción de terreno de 10 hectáreas en la que se instalarán los paneles solares. El 20 de febrero habrá una nueva visita al predio que es parte del vertedero de residuos que la Municipalidad de Guaymallén cerró en junio pasado.

El proyecto de la Municipalidad de Guaymallén es una iniciativa para transformar el antiguo basural de Puente de Hierro en un centro generador de energía limpia. La potencia del Sistema Voltaico de Generación Distribuida será de 5,4 MW de potencia. Con esa generación se cubrirán las necesidades energéticas de todos los servicios municipales incluyendo la energía necesaria para prestar el servicio del alumbrado público.

image

El Parque Solar Guaymallén fue anunciado en septiembre del 2025

Emesa ya lanzó el concurso público para que la construcción del Parque Solar y anunció que los pliegos están disponibles para consultas de las empresas interesadas desde el 30 de diciembre pasado. Se pueden hacer consultas al correo electrónico [email protected], indicando en el asunto “Consultas PS Guaymallén”. El pliego se puede consultar haciendo click acá. La presentación y apertura de ofertas será el 18 de marzo de 2026.

El 15 de octubre pasado, el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, y el gerente general de EMESA, Mauricio Pinti, firmaron un convenio por el que la Municipalidad de Guaymallén encarga a Emesa la ejecución y realización de estudios de prefactibilidad, gestiones técnicas y administrativas para la confección del Pliego de Especificaciones Técnicas para la provisión, instalación, supervisión y habilitación de un Sistema Fotovoltaico de Generación Distribuida.

image

El proyecto del Parque Solar Guaymallén fue anunciado oficialmente el 30 de septiembre pasado durante la presentación del Plan Bienal de Obra Pública de Guaymallén en el Hotel Hilton, con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo.

Por este convenio Emesa llevará adelante todas las tareas necesarias para la ejecución y puesta en marcha del parque solar, en un sistema de construcción «llave en mano», que una vez finalizada la obra la entregará a la Municipalidad de Guaymallén. Emesa tiene vasta experiencia en el desarrollo de proyectos solares en la provincia: El Quemado, que actualmente construye YPF Luz, el del Pasip en Palmira y el Parque Solar Godoy Cruz.

image

Las empresas que participaron de la visita a Guaymallén

  • Evergray Latam
  • Intermepro
  • Grupo Solper
  • Ime SACI / Vicnet
  • Skru Energía
  • Ventus
  • Machines & Trucks Argentina
  • Penta Energy
  • Zentit
  • Grener
  • Energy Mercosur
  • Power China LTD
  • Proyección Electroluz
  • BGH
  • Sistemas Energéticos SA
  • Urunday SA
  • Solar Point SA
  • Control Point
