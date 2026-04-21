A un año de la muerte del Papa Francisco, Maipú lo recuerda en un espacio de encuentro comunitario

Teatro Griego Papa Francisco.

Por Sitio Andino Departamentales







Este 21 de abril de 2026 se cumple un año del fallecimiento del Papa Francisco, una figura que marcó a la Argentina y al mundo por su mensaje de cercanía, justicia social y vocación de encuentro. En Maipú Municipio, su legado no solo se recuerda: se vive en un espacio que se ha transformado en símbolo de comunidad y pertenencia.

Ubicado en el Parque Metropolitano Sur, el Teatro Griego Papa Francisco se consolidó en los últimos años como uno de los principales puntos de encuentro del departamento. Allí, miles de vecinos han compartido experiencias culturales, artísticas y sociales en una dinámica que refleja el espíritu que promovió el Sumo Pontífice a lo largo de su vida.

La decisión de imponer su nombre a este espacio no fue casual. A través de la Ordenanza N° 7676, el Concejo Deliberante de Maipú formalizó el homenaje al primer Papa argentino y latinoamericano, destacando valores como la austeridad, la solidaridad y el compromiso con los más necesitados. En esa misma línea, el intendente Matías Stevanato impulsó la iniciativa como una forma de proyectar esos principios en un ámbito concreto y accesible para la comunidad.

El Teatro Griego Papa Francisco, escenario de grandes eventos culturales Desde su inauguración, el Teatro Griego ha sido escenario de grandes eventos que forman parte de la identidad local. Propuestas como el Festival del Malbec y del Olivo, el Rock con Vos y el Festival del Vacío a la Llama convocaron a miles de personas, fortaleciendo el entramado social y cultural del departamento. A esto se suman celebraciones populares como el Día del Niño, la caravana de Reyes Magos y distintos encuentros religiosos que promueven la participación de las familias.

Incluso en momentos de recogimiento, el espacio se ha consolidado como punto de unión. Actividades como el Pesebre Viviente comunitario reflejan el sentido de convivencia y encuentro que define tanto al lugar como al legado que lo inspira. A un año de su partida, el nombre del Papa Francisco sigue convocando a los maipucinos en un espacio que trasciende lo físico. El teatro no es solo una obra de infraestructura: es un símbolo de identidad y una expresión concreta de los valores que unen a la comunidad. Porque en Maipú, el legado de Francisco no es memoria estática: es encuentro, es cultura y es comunidad en movimiento.