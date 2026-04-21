Hubo tres incendios en 72 horas en General Alvear e investigan posible ataque intencional

Una familia sufrió tres ataques en menos de 72 horas y denuncian que "no fue casual" Foto: Medios Andinos

Una familia de General Alvear atraviesa horas de extrema angustia tras sufrir una seguidilla de incendios que, por sus características, refuerzan la hipótesis de un ataque intencional. El caso ya es investigado por la Justicia y genera conmoción en toda la comunidad.

Jesús Santander, denunciante, describió el dramático momento que atraviesan a TVA General Alvear : “Tenemos el corazón en la boca, porque no podemos entender todo lo que nos sigue pasando. No dormimos, no podemos comer. Estamos muy mal y con miedo”.

Video: un segundo incendio en General Alvear golpeó a la misma familia en pocas horas

Según el relato de la familia, todo comenzó con el incendio del salón de eventos —su principal fuente de ingresos— y la vivienda principal . Horas más tarde, durante la madrugada, el auto fue prendido fuego mientras se encontraba dentro de la propiedad.

“A las 3 de la mañana me encendieron el auto… yo estaba durmiendo ahí”, había relatado previamente la mujer afectada. Lejos de terminar allí, el ataque continuó . Mientras se dirigían a radicar la denuncia, en cuestión de minutos se desató un nuevo incendio en otra casa. “Decidimos ir a hacer la denuncia y en cinco minutos entraron a prender fuego la casa”, aseguró Santander.

incendio, general alvear El caso, que ya es investigado por la Justicia, refuerza la hipótesis de un ataque intencional Foto: Medios Andinos

La reiteración de los hechos en tan corto tiempo y en distintos puntos genera fuertes sospechas. “No sabemos si fue un ajuste de cuentas, pero no creemos que haya sido algo casual”, sostuvo el denunciante.

Además, remarcó la gravedad de lo ocurrido con el vehículo: “Lo del auto creo que es intento de homicidio”, afirmó, al considerar que el fuego pudo haber puesto en riesgo la vida de su pareja y el hijo de ella, quienes se encontraban durmiendo en ese momento y lograron salvarse gracias al aviso de vecinos.

El rol de los vecinos y miedo generalizado

La rápida intervención de los vecinos fue clave para evitar consecuencias aún más graves. “Se preocuparon, sacaron sus matafuegos y nos llamaron”, destacó Santander, aunque aclaró que nadie pudo identificar a los responsables.

El hecho de que los atacantes no hayan sido vistos refuerza la inquietud. “Aparentemente no entraron por el frente y por la calle no han andado”, agregó.

Embed - LE PRENDIERON FUEGO EL AUTO Y LA CASA A LA NOVIA DEL DUEÑO DEL SALÓN INCINERADO

La familia asegura sentirse desprotegida. “Ya van tres noches que sufrimos ataques. Estamos muy alerta porque no sabemos qué hacer. No tenemos nada”, expresó.

En ese sentido, reclamaron mayor presencia policial: “Nos dicen que están investigando, pero todavía no nos pueden poner custodia. Estamos a la deriva”.

También solicitaron la colaboración de la comunidad para esclarecer el caso: “Si alguien vio algo o tiene cámaras, nos va a servir mucho”. Mientras avanzan las pericias, la causa dio un giro y ahora se investiga como una posible serie de ataques dirigidos. Por el momento no hay detenidos, y el temor crece en General Alvear ante un caso que, lejos de cerrarse, suma nuevos capítulos.