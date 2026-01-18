Rescataron a un adulto mayor en Tunuyán tras sufrir una descompensación en el Manzano Histórico

Operativo nocturno en Tunuyán para asistir a un adulto mayor durante una travesía a Chile. Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza.

Un salvataje nocturno tuvo lugar en la zona del Manzano Histórico, en Tunuyán, donde un hombre de 78 años debió ser evacuado tras sufrir una descompensación en alta montaña. El operativo incluyó un traslado aéreo hasta la ciudad de Mendoza y asistencia médica especializada.

Rescate aéreo en el Valle de Uco: evacuaron a un adulto mayor desde el Manzano Histórico El hecho ocurrió alrededor de las 23.28 del sábado, cuando personal de la Patrulla de Rescate tomó conocimiento de la presencia de una persona mayor con problemas de salud en el Refugio de la Cruz, ubicado en el Manzano Histórico. El hombre, identificado como F. Mur, de 78 años, oriundo de Posadas, Misiones, formaba parte de un grupo que se dirigía hacia el vecino país de Chile a caballo.

salvataje en tunuyán El operativo estuvo a cargo de personal de la Comisaría 65° de Vista Flores y de los equipos de rescate en montaña. Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza. Ante la situación, se dispuso el desplazamiento inmediato del personal especializado, que logró tomar contacto con el paciente y comenzar las tareas de evacuación nocturna, resguardándolo durante el procedimiento debido a las condiciones del terreno y la altura.

Una vez descendido de la zona montañosa, el hombre fue trasladado en el helicóptero Halcón 1 desde el Manzano Histórico hasta el helipuerto ubicado frente al Hospital Notti, en la ciudad de Mendoza. Desde allí, fue derivado en una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) hacia el Hospital Central.

salvataje en tunuyán 1 El turista fue transportado en helicóptero hasta el Hospital Central. Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza. En el nosocomio, el paciente fue evaluado por el médico de guardia, quien diagnosticó “Mal Agudo de Montaña (MAM)”. Además, se informó que el hombre posee antecedentes de hipertensión arterial, y que presentaba dificultad respiratoria y mareos, por lo que quedó internado en observación. El operativo estuvo a cargo de personal de la Comisaría 65° de Vista Flores y de los equipos de rescate en montaña, destacándose la rápida intervención que permitió asistir al paciente y trasladarlo de manera segura.