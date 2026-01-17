17 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
De milagro

Accidente en Lavalle: motociclista alcoholizado cayó a un canal de riego y quedó herido

En la madrugada de este sábado, un conductor alcoholizado protagonizó un accidente en Lavalle. Repasá todos los detalles de lo ocurrido aquí.

Accidente en Lavalle: motociclista alcoholizado cayó a un canal de riego y quedó herido

Accidente en Lavalle: motociclista alcoholizado cayó a un canal de riego y quedó herido

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Policiales

Durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 05:26, un conductor alcoholizado protagonizó un accidente en solitario en la intersección de calle El Pantano y 3 de Mayo, en el departamento de Lavalle. A continuación, todos los detalles.

Cómo fue el accidente en Lavalle

Según fuentes oficiales, se recibió un llamado a la línea de emergencias 911 alertando sobre un siniestro vial en solitario protagonizado por un motociclista. Al arribar, el personal policial constató que la moto ya había sido retirada por familiares de la víctima, quien, por causas que se investigan, habría perdido el control del rodado y caído de manera violenta en un canal de riego, sufriendo lesiones de consideración.

Lee además
Impactante accidente en Luján de Cuyo: hay un menor de gravedad
Anoche

Impactante accidente en Luján de Cuyo: hay un menor grave
Accidente fatal en Guaymallén: un joven motociclista murió tras chocar con un auto
Grave

Accidente fatal en Guaymallén: un joven motociclista murió tras chocar con un auto

Debido a la gravedad, el joven fue asistido y trasladado por el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) al Hospital Alfredo Sicoli, donde fue diagnosticado con politrauma severo por accidente y permanece en observación.

El personal de la Policía Vial realizó el test de alcoholemia correspondiente, arrojando un resultado positivo de 1,93 g/l. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Lavalle.

Temas
Seguí leyendo

Camiones en Alta Montaña: por qué concentran la mayoría de los accidentes viales y cómo son los controles

Nueve personas murieron en accidentes viales durante la primera quincena de enero en Mendoza

Las Heras: fuerte impacto entre una moto y un auto dejó dos menores lesionados

Un motociclista falleció en Guaymallén tras impactar contra una camioneta

Trágico accidente vial en San Rafael: un motociclista chocó en solitario y falleció

Alberto Cormillot sufrió un accidente vial y terminó con lesiones: qué le pasó

Un camión volcó en la variante Palmira y generó importantes demoras de tránsito

Grave choque en Potrerillos: un muerto y personas atrapadas en la Ruta 7

LO QUE SE LEE AHORA
Graves irregularidades sanitarias en Las Heras: panadería clausurada y productos decomisados
Peligroso

Graves irregularidades sanitarias en Las Heras: panadería clausurada y productos decomisados

Las Más Leídas

Hallaron sin vida a una mujer y a su hijo de 7 años en un hotel.
Conmoción

Hallaron sin vida a una mujer y a su hijo de 7 años en un hotel: homicidio y suicidio, la principal hipótesis

Se esperan lluvias en varias zonas de Mendoza este sábado.
A cuidarse

Rige una alerta amarilla por tormentas y granizo este sábado en Mendoza: a qué zonas afectará

Feroz cruce: qué le dijo Eduardo Feinmann a Pablo Echarri 
Se tiraron con de todo

Feroz cruce: qué le dijo Eduardo Feinmann a Pablo Echarri

Graves irregularidades sanitarias en Las Heras: panadería clausurada y productos decomisados
Peligroso

Graves irregularidades sanitarias en Las Heras: panadería clausurada y productos decomisados

La Policía encabezó varios operativos en el Gran Mendoza. video
Patrullajes en el territorio

Gran Mendoza: 22 detenidos en distintos operativos policiales en las últimas horas