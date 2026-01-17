Accidente en Lavalle: motociclista alcoholizado cayó a un canal de riego y quedó herido Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 05:26, un conductor alcoholizado protagonizó un accidente en solitario en la intersección de calle El Pantano y 3 de Mayo, en el departamento de Lavalle. A continuación, todos los detalles.

Cómo fue el accidente en Lavalle Según fuentes oficiales, se recibió un llamado a la línea de emergencias 911 alertando sobre un siniestro vial en solitario protagonizado por un motociclista. Al arribar, el personal policial constató que la moto ya había sido retirada por familiares de la víctima, quien, por causas que se investigan, habría perdido el control del rodado y caído de manera violenta en un canal de riego, sufriendo lesiones de consideración.

Debido a la gravedad, el joven fue asistido y trasladado por el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) al Hospital Alfredo Sicoli, donde fue diagnosticado con politrauma severo por accidente y permanece en observación.

El personal de la Policía Vial realizó el test de alcoholemia correspondiente, arrojando un resultado positivo de 1,93 g/l. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Lavalle.