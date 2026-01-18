18 de enero de 2026
Sitio Andino
Hospitalizaron a una menor

Violento choque en Guaymallén: un motociclista perdió la vida tras quedar bajo un colectivo

El accidente vial ocurrió el sábado por la tarde en Rodeo de la Cruz. La víctima tenía 27 años y viajaba con su pareja y una bebé.

Guaymallén:&nbsp;La víctima fatal tenía 27 años y viajaba junto a su pareja y una beba de un año.

Guaymallén: La víctima fatal tenía 27 años y viajaba junto a su pareja y una beba de un año.

Por Celeste Funes

Un grave accidente vial ocurrido en Rodeo de la Cruz, en el departamento de Guaymallén, dejó como saldo la muerte de un motociclista de 27 años. El hecho involucró además, un utilitario y un colectivo del Grupo 200. Ambos conductores fueron imputados.

Murió un motociclista tras un choque con un colectivo y una utilitaria

El siniestro se produjo este sábado a las 19.56 en la intersección de avenida Bandera de los Andes y calle Defensa. Según informaron fuentes policiales, llamados al 911 alertaron sobre el trágico episodio protagonizado por una motocicleta, un utilitario y un colectivo de línea.

Al arribar al lugar, el personal constató que la víctima fatal fue Fernando Flores, de 27 años, quien conducía una motocicleta Gilera 125 cc. Esta circulaba por Bandera de los Andes hacia el Oeste, y Flores viajaba acompañado por su pareja, Y. M. (28), y una nena de un año. Por motivos que se intentan establecer, el rodado colisionó con una camioneta utilitaria Peugeot, lo que provocó que el conductor saliera despedido.

Tras el impacto, el motociclista quedó debajo de un colectivo de la línea 233 que circulaba por la misma avenida pero en sentido Este. Al lugar arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyo profesional constató el fallecimiento del joven en el lugar.

Dos imputados por el accidente en Guaymallén; una madre y su hija hospitalizadas

En tanto, la mujer fue trasladada al Hospital Central, donde el médico de guardia le diagnosticó politraumatismos por accidente vial, quedando en observación. La menor fue derivada al Hospital Notti, también con diagnóstico de politraumatismos, y permanece bajo control médico.

A los conductores del colectivo y del utilitario, identificados como P. B. (28) y F. L. (28), respectivamente, se les realizaron los dosajes de alcohol, los cuales arrojaron resultados negativos. Ambos quedaron imputados por el hecho.

Las actuaciones judiciales quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Guaymallén, que investiga las causas del accidente.

