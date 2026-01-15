15 de enero de 2026
Accidente vial

Un motociclista falleció en Guaymallén tras impactar contra una camioneta

El siniestro ocurrió en la noche del miércoles en Guaymallén y la víctima murió en el lugar. Se investiga cómo fue la mecánica de los hechos.

Por Celeste Funes

Un nuevo accidente vial en Guaymallén tuvo como protagonista fatal a un motociclista. El trágico hecho se produjo este miércoles por la noche, cuando una camioneta y el rodado menor colisionaron en una intersección del departamento.

Tragedia vial en Guaymallén: un motociclista murió tras chocar con una camioneta

Alrededor de las 22.30 horas, en la intersección de calle Celestino Argumedo y Rodríguez, el conductor de una camioneta Ford F-100, identificado como C.S.Q., de 58 años, circulaba por la primera arteria en dirección Este a Oeste. Al intentar girar hacia el Sur por calle Rodríguez, impactó con una motocicleta Keller Crono Tuning 125 cc, que se desplazaba en sentido contrario.

Como consecuencia del violento impacto, el conductor de la motocicleta, identificado como Francisco Padilla Llanos, de 53 años, falleció en el lugar, pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia.

Tras el siniestro, se realizaron las actuaciones de rigor y se dio intervención a la Oficina Fiscal de Jurisdicción, que quedó a cargo de la investigación para determinar las circunstancias y responsabilidades del accidente.

Mendoza: la preocupante cifra de muertos en accidentes en 2025

Datos oficiales del Observatorio de Seguridad Vial indican que del total de fallecidos (168) hasta el 26 de noviembre de 2025, el 39% de los casos fue en moto, marcando así una importante cantidad de hechos en ese tipo de rodado.

El resto de los casos se divide en:

  • autos (29%),
  • peatones (16%),
  • ciclistas (9%),
  • colectivos (4%),
  • camiones (3%).

Si bien las cifras de muertes en accidentes viales puede variar dependiendo de cada organización, las estadísticas marcan que, en la Provincia de Mendoza, hay un muerto cada menos de dos días.

