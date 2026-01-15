15 de enero de 2026
Las Heras: fuerte impacto entre una moto y un auto dejó dos menores lesionados

Una motocicleta con dos adolescentes impactó contra un automóvil. La acompañante de 13 años sufrió politraumatismo grave.

Accidente vial en Las Heras: la menor de 13 años es asistida en el Hospital Notti.
Foto: Cristian Lozano
 Por Celeste Funes

Un accidente vial registrado en la noche del miércoles en el departamento de Las Heras dejó como saldo a dos menores de edad heridos, quienes debieron ser trasladados a distintos centros asistenciales tras un choque entre una motocicleta y un automóvil.

Accidente vial en Las Heras: dos jóvenes hospitalizados tras un choque con un auto

El siniestro ocurrió alrededor de las 22.50 horas. Según la información oficial, un automóvil Volkswagen Suran, conducido por G.O.P., de 67 años, circulaba por calle San Pedro de oeste a este cuando, al llegar al cruce con Álvarez Condarco, colisionó con una motocicleta Yamaha 110 cc que se desplazaba de norte a sur.

Como consecuencia del impacto, la acompañante de la moto, una menor de 13 años, fue trasladada al Hospital Humberto Notti con diagnóstico de politraumatismo grave por accidente vial. En tanto, el conductor del rodado menor, un joven de 16 años, fue derivado al Hospital Lagomaggiore con politraumatismos varios.

Las autoridades realizaron el dosaje de alcohol al conductor del automóvil, cuyo resultado fue negativo. La Oficina Fiscal de Jurisdicción interviene en la causa para determinar las responsabilidades y las circunstancias del siniestro.

