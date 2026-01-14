Un allanamiento en Luján de Cuyo destapó un grave caso de maltrato animal, fauna silvestre y drogas

El procedimiento se realizó el martes entre las 8.50 y las 15 en un puesto ubicado sobre Ruta 84, sin numeración

Un allanamiento encabezado por la Policía Rural permitió desarticular un escenario preocupante en una zona rural de Luján de Cuyo , donde se detectaron animales enfermos , fauna silvestre protegida y otras irregularidades que ahora son materia de investigación judicial.

El procedimiento se realizó el martes entre las 8.50 y las 15 en un puesto ubicado sobre Ruta 84 , sin numeración, dentro del departamento de Luján de Cuyo . El allanamiento se llevó a cabo en el marco de una causa por presuntas infracciones a la Ley 14346 de Maltrato Animal , el Código Penal y normativas sanitarias y ambientales.

El operativo fue encabezado por la Policía Rural Delegación Centro y contó con la colaboración de la Jefatura de Fauna , dependiente de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque , la Dirección Provincial de Ganadería y el área de Bromatología del Municipio de Luján , cuya intervención se activó tras las constataciones en el lugar.

Durante la inspección se detuvo a dos personas y se secuestró una importante cantidad de elementos vinculados a actividades ilegales . Entre ellos, se encontraron armas blancas , boleadoras, resorteras, tramperos, jaulas y restos de fauna silvestre , como cabezas y partes de puma , jabalí y ciervo , además de aves protegidas mantenidas en cautiverio.

operativo, allanamiento, luján de cuyo Durante la inspección se detuvo a dos personas y se secuestró una importante cantidad de elementos vinculados a actividades ilegales Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

En el mismo predio también se halló una sustancia vegetal que dio positivo para cannabis sativa, junto a una pipa, lo que derivó en nuevas actuaciones por presunta infracción a la legislación vigente en materia de estupefacientes.

Uno de los puntos más delicados del procedimiento fue el secuestro de animales vivos. Se contabilizaron canes, equinos, caprinos, ovinos y alrededor de 60 porcinos, entre padrillos, madres y lechones. Profesionales intervinientes constataron que los cerdos presentaban triquinosis, producto de una alimentación basada en basura, estiércol y residuos.

operativo, allanamientos, luján de cuyo Uno de los puntos más delicados del procedimiento fue el secuestro de animales vivos Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Según se informó, esta situación representaba un riesgo concreto para la salud pública, ante la posibilidad de que los animales fueran destinados al consumo o a la comercialización, en un contexto donde los controles previos no habrían detectado las irregularidades.

Durante el allanamiento también se constató la presencia de dos menores de edad sin un adulto responsable en el lugar. Frente a esta situación, intervino el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de Luján, que dispuso el resguardo de los niños con un familiar directo.

allanamiento, luján de cuyo, operativo El allanamiento se llevó a cabo en el marco de una causa por presuntas infracciones a la Ley 14346 de Maltrato Animal Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Las actuaciones quedaron a disposición de los organismos judiciales y administrativos correspondientes, mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance de las responsabilidades y las fallas que permitieron que el escenario se sostuviera en el tiempo dentro del departamento.