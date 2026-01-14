14 de enero de 2026
Trágico accidente vial en San Rafael: un motociclista chocó en solitario y falleció

El siniestro ocurrió cuando la víctima perdió el control de su motocicleta e impactó contra un guardarraíl. La víctima es un joven de 30 años.

 Por Carla Canizzaro

Un trágico accidente vial ocurrido en el departamento de San Rafael dejó como saldo la muerte de un joven de 30 años. El siniestro se produjo cuando el motociclista circulaba solo y, por causas que se investigan, perdió el control del rodado e impactó violentamente contra el guardarraíl.

Los detalles del fatal accidente en San Rafael

El suceso ocurrió durante la tarde de este miércoles, alrededor de las 19.55, en la intersección de Ruta 146 y el Puente del Río Diamante. Según informaron fuentes policiales, un llamado a la línea de emergencias alertó sobre la presencia de un accidente vial.

Al arribar al lugar, personal del destacamento La Llave constató que el hombre circulaba a bordo de una motocicleta Rouser Bajaj por Ruta 143, en sentido sur–norte, y que, por causas que se investigan, perdió el control del rodado e impactó contra el guardarraíl. La víctima fue identificada como Ricardo Moreno.

Tras el siniestro, una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se hizo presente en el lugar y confirmó el fallecimiento del motociclista. Por disposición de la Oficina Fiscal, trabajó Policía Científica y se ordenó la confección de las actuaciones correspondientes.

