Buscan en Mendoza a un joven de 20 años desaparecido en San Luis

Efectivos policiales de la Comisaría Seccional 4º de la Policía de San Luis, solicitaron la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Federico Liendo. El joven tiene 20 años y actualmente reside en la priovincia de San Luis.
Federico Liendo tiene 20 años y desapareció el 30 de diciembre de 2025. Su madre radicó la denuncia para dar con el paradero. Solicitan ayuda en Mendoza.
Efectivos policiales de la Comisaría Seccional 4º de la Policía de San Luis, solicitaron la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Federico Liendo. El joven tiene 20 años y actualmente reside en la priovincia de San Luis.
El pedido fue formalizado a partir de una denuncia realizada por su madre, quien se presentó en la dependencia policial para radicar el escrito correspondiente.
Según la información oficial, Federico Liendo se encuentra desaparecido desde el día 30 de diciembre de 2025, aproximadamente a las 9. Desde ese momento, no hubo ningún tipo de contacto con él, motivo por el cual se activó el protocolo de búsqueda.
El joven presenta las siguientes características físicas:
Contextura física: delgada
Altura: 1,65 metros
Tez: blanca
Ojos: color marrón
Cabello: corto, rubio oscuro
Otros rasgos: barba
Al momento de retirarse de su domicilio, Federico vestía: pantalón gris tipo jogging, campera camuflada y zapatillas negras con logo de Nike. Estos datos pueden resultar claves para su identificación.
Las autoridades indican que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se comunique de inmediato al 911 o se acerque a la dependencia policial más cercana.
La colaboración ciudadana es fundamental para avanzar en la búsqueda de personas en San Luis y lograr dar con el paradero del joven en el menor tiempo posible.