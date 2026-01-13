13 de enero de 2026
Sitio Andino
Buscan en Mendoza a un joven de 20 años desaparecido en San Luis

Federico Liendo tiene 20 años y desapareció el 30 de diciembre de 2025. Su madre radicó la denuncia para dar con el paradero. Solicitan ayuda en Mendoza.

El joven tiene 20 años y actualmente reside en la priovincia de San Luis

El joven tiene 20 años y actualmente reside en la priovincia de San Luis

Por Sitio Andino Policiales

Efectivos policiales de la Comisaría Seccional 4º de la Policía de San Luis, solicitaron la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Federico Liendo. El joven tiene 20 años y actualmente reside en la priovincia de San Luis.

El pedido fue formalizado a partir de una denuncia realizada por su madre, quien se presentó en la dependencia policial para radicar el escrito correspondiente.

Las fuerzas de seguridad encontraron el cadáver de la mujer desaparecida. video
Investigan las causas

Malargüe: tras diez días de búsqueda, hallaron sin vida a Emma Rosa Guajardo en un campo
La decisión se tomó luego de un nuevo análisis, que incluyó la recalificación de la imputación.
Giro judicial

Por qué quedaron libres los policías acusados de matar a Cynthia Landi en Guaymallén

Según la información oficial, Federico Liendo se encuentra desaparecido desde el día 30 de diciembre de 2025, aproximadamente a las 9. Desde ese momento, no hubo ningún tipo de contacto con él, motivo por el cual se activó el protocolo de búsqueda.

paradero, san luis
El pedido fue formalizado a partir de una denuncia realizada por su madre

El pedido fue formalizado a partir de una denuncia realizada por su madre

Descripción física del joven

El joven presenta las siguientes características físicas:

  • Contextura física: delgada

  • Altura: 1,65 metros

  • Tez: blanca

  • Ojos: color marrón

  • Cabello: corto, rubio oscuro

  • Otros rasgos: barba

Al momento de retirarse de su domicilio, Federico vestía: pantalón gris tipo jogging, campera camuflada y zapatillas negras con logo de Nike. Estos datos pueden resultar claves para su identificación.

Cómo aportar información

Las autoridades indican que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se comunique de inmediato al 911 o se acerque a la dependencia policial más cercana.

paradero, búsqueda, san luis
Desde San Luis solicitaron la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Federico Liendo

Desde San Luis solicitaron la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Federico Liendo

La colaboración ciudadana es fundamental para avanzar en la búsqueda de personas en San Luis y lograr dar con el paradero del joven en el menor tiempo posible.

