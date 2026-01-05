5 de enero de 2026

Investigan las causas

Malargüe: tras diez días de búsqueda, hallaron sin vida a Emma Rosa Guajardo en un campo

El cuerpo de la mujer de 78 años fue encontrado en la zona de Puesto Las Taguas. La Justicia ordenó una necropsia y, en principio, no habría signos de criminalidad.

Las fuerzas de seguridad encontraron el cadáver de la mujer desaparecida.

El hallazgo se produjo este lunes por la tarde y en el lugar trabajaron el fiscal de la causa, Nicolás Muñoz Casado, y la fiscal María Victoria Sala, junto a personal de Policía Científica y el Cuerpo Médico Forense.

Cayeron 24 milímetros de lluvia, un volumen que equivale al promedio mensual del mes de enero
El promedio mensual cayó en minutos

Fuerte tormenta de granizo en Malargüe: se traslada a San Rafael y el Valle de Uco
Emma Rosa Guajardo desapareció hace 10 días video
Alerta

Video: buscan a una mujer desaparecida hace 10 días en Malargüe y crece el reclamo de la familia
Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que se realiza la necropsia correspondiente para determinar las causas del fallecimiento. En una primera evaluación no se habrían detectado signos de criminalidad, aunque el resultado final dependerá del informe forense.

Antes de que se produjera el hallazgo, la investigación había sumado un amplio despliegue de fuerzas federales y provinciales. Este mismo lunes 5 de enero se incorporó personal de la Policía Federal Argentina, proveniente de la provincia de San Juan, a través del Sistema Federal de Búsqueda de Personas (SIFEBU).

Ese equipo contaba con perros de rastreo y trabajaba en la zona de la Ruta Nacional 40, a la altura de la fábrica Grassi, lugar donde Guajardo había sido vista por última vez el 27 de diciembre de 2025, cerca de las 14.

Las tareas se desarrollaban además con la participación de la División V.A.N.T (drones), la Unidad Investigativa y efectivos de Gendarmería Nacional, que permanecieron varios días en Malargüe abocados de manera exclusiva al operativo.

Un caso que había generado fuerte reclamo familiar

La desaparición de Emma Rosa Guajardo había generado una fuerte movilización y reclamo público por parte de su familia, que exigía avances concretos en la investigación y que el caso no quedara impune.

Su hija había expresado en Noticiero Andino la angustia del entorno familiar y la necesidad de que se investigaran todas las hipótesis, en un contexto de creciente preocupación social en el departamento sureño.

Embed - MALARGUE: ANCIANA DESAPARECIDA: LA PALABRA DE LA FAMILIA PATRICIA- HIJA DE EMMA GUAJARDO

Con el hallazgo del cuerpo, la causa entra ahora en una nueva etapa, centrada en esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar si existió o no algún tipo de responsabilidad penal.

