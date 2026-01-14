14 de enero de 2026
Rescatan a un andinista en el Aconcagua tras un operativo en Alta Montaña

La Patrulla de Rescate activó un operativo en el Parque Aconcagua luego de que un andinista polaco no regresara a su campamento.

Ante esta situación, efectivos de la Patrulla de Rescate iniciaron un operativo de búsqueda en la zona

Ante esta situación, efectivos de la Patrulla de Rescate iniciaron un operativo de búsqueda en la zona

Por Sitio Andino Policiales

Un operativo de búsqueda se activó en Alta Montaña luego de que un andinista no regresara a su campamento en el Parque Provincial Aconcagua. La intervención permitió el rescate y lograron localizar al hombre tras varias horas. Fue asistido por un cuadro médico vinculado a la altura.

El andinista no regresó al campamento en el Aconcagua

Según informaron fuentes policiales, el hombre, de 35 años y nacionalidad polaca, salió cerca de las 11 de la mañana con destino al cerro Bonete. Al no regresar en el horario previsto, personal de Guardaparques constató su ausencia tras revisar la carpa y dio aviso a las autoridades.

Primer evacuado de la temporada 2025-2026 de Aconcagua, rescate 28-11-25 (02)
Fue asistido por un cuadro médico vinculado a la altura

Fue asistido por un cuadro médico vinculado a la altura

Ante esta situación, efectivos de la Patrulla de Rescate iniciaron un operativo de búsqueda en la zona. El personal se dirigió hacia el sector donde el andinista había sido visto por última vez para verificar su paradero.

Cómo fue el rescate

Luego de aproximadamente una hora de rastrillaje, los rescatistas lograron establecer contacto con el montañista, quien fue hallado en buen estado general de salud. En el lugar, el personal procedió a hidratarlo y comenzó el descenso asistido.

La intervención permitió el rescate y lograron localizar al hombre tras varias horas

La intervención permitió el rescate y lograron localizar al hombre tras varias horas

El andinista fue trasladado hasta el servicio médico del campamento Plaza de Mulas, donde fue evaluado por profesionales de la salud. Allí se le diagnosticó Mal Agudo de Montaña moderado.

Finalmente, el personal médico dispuso su evacuación para el día siguiente como medida preventiva, quedando el hombre bajo observación tras el operativo exitoso en Alta Montaña.

