17 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Grave

Accidente fatal en Guaymallén: un joven motociclista murió tras chocar con un auto

Durante la madrugada del sábado, un grave accidente vial en Guaymallén dejó una víctima fatal. Repasá los detalles del siniestro.

Accidente fatal en Guaymallén: un joven motociclista murió tras chocar con un auto

Accidente fatal en Guaymallén: un joven motociclista murió tras chocar con un auto

Por Sitio Andino Policiales

Durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 2.53, se produjo un grave accidente vial en la Lateral Norte del Acceso Este y Chacabuco, en Guaymallén. El siniestro dejó como saldo una víctima fatal. A continuación, te contamos todos los detalles del hecho.

Trágico accidente vial entre una moto y un auto en Guaymallén

Según informaron fuentes oficiales, a través de un llamado al 911 se tomó conocimiento de un siniestro vial y de la presencia de un motociclista gravemente herido, identificado como Leandro Videla, de 21 años. Ante esta situación, se dispuso el inmediato desplazamiento de personal policial al lugar del hecho.

Lee además
Si bien los controles existen, especialistas y referentes del sector advierten que no alcanzan para reducir los siniestros
Preocupación

Camiones en Alta Montaña: por qué concentran la mayoría de los accidentes viales y cómo son los controles
Los siniestros se registraron en diversos puntos del territorio provincial, incluyendo Guaymallén, Maipú, Malargüe y Potrerillos 
Tragedias en las rutas

Nueve personas murieron en accidentes viales durante la primera quincena de enero en Mendoza

Al arribar, los efectivos constataron que el accidente involucró a un automóvil Fiat Cronos, conducido por Gonzalo Sosa, de 24 años, que circulaba de Este a Oeste por la Lateral Norte del Acceso Este, y a una motocicleta Honda 150 cc. Por causas que aún se investigan, ambos vehículos colisionaron, resultando el motociclista con lesiones de extrema gravedad.

Minutos después, arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyo personal médico examinó al joven y confirmó su fallecimiento en el lugar. En tanto, al conductor del automóvil se le realizó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo (0,0 g/l). Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Guaymallén.

Temas
Seguí leyendo

Las Heras: fuerte impacto entre una moto y un auto dejó dos menores lesionados

Un motociclista falleció en Guaymallén tras impactar contra una camioneta

Trágico accidente vial en San Rafael: un motociclista chocó en solitario y falleció

Alberto Cormillot sufrió un accidente vial y terminó con lesiones: qué le pasó

Un camión volcó en la variante Palmira y generó importantes demoras de tránsito

Grave choque en Potrerillos: un muerto y personas atrapadas en la Ruta 7

La maniobra que habría provocado el trágico accidente que dejó dos muertos en Malargüe

Rescataron a un joven de un auto incendiado en Maipú: había chocado contra un árbol

LO QUE SE LEE AHORA
Si bien los controles existen, especialistas y referentes del sector advierten que no alcanzan para reducir los siniestros
Preocupación

Camiones en Alta Montaña: por qué concentran la mayoría de los accidentes viales y cómo son los controles

Las Más Leídas

Hallaron sin vida a una mujer y a su hijo de 7 años en un hotel.
Conmoción

Hallaron sin vida a una mujer y a su hijo de 7 años en un hotel: homicidio y suicidio, la principal hipótesis

Feroz cruce: qué le dijo Eduardo Feinmann a Pablo Echarri 
Se tiraron con de todo

Feroz cruce: qué le dijo Eduardo Feinmann a Pablo Echarri

Los siniestros se registraron en diversos puntos del territorio provincial, incluyendo Guaymallén, Maipú, Malargüe y Potrerillos 
Tragedias en las rutas

Nueve personas murieron en accidentes viales durante la primera quincena de enero en Mendoza

La Policía encabezó varios operativos en el Gran Mendoza. video
Patrullajes en el territorio

Gran Mendoza: 22 detenidos en distintos operativos policiales en las últimas horas

Qué revela la psicología sobre las personas que sienten celos
Prestá atención

Qué revela la psicología sobre las personas que sienten celos