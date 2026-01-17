Accidente fatal en Guaymallén: un joven motociclista murió tras chocar con un auto

Durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 2.53, se produjo un grave accidente vial en la Lateral Norte del Acceso Este y Chacabuco, en Guaymallén. El siniestro dejó como saldo una víctima fatal. A continuación, te contamos todos los detalles del hecho.

Trágico accidente vial entre una moto y un auto en Guaymallén Según informaron fuentes oficiales, a través de un llamado al 911 se tomó conocimiento de un siniestro vial y de la presencia de un motociclista gravemente herido, identificado como Leandro Videla, de 21 años. Ante esta situación, se dispuso el inmediato desplazamiento de personal policial al lugar del hecho.

Al arribar, los efectivos constataron que el accidente involucró a un automóvil Fiat Cronos, conducido por Gonzalo Sosa, de 24 años, que circulaba de Este a Oeste por la Lateral Norte del Acceso Este, y a una motocicleta Honda 150 cc. Por causas que aún se investigan, ambos vehículos colisionaron, resultando el motociclista con lesiones de extrema gravedad.

Minutos después, arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyo personal médico examinó al joven y confirmó su fallecimiento en el lugar. En tanto, al conductor del automóvil se le realizó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo (0,0 g/l). Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Guaymallén.