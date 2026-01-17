Una ciclista quedó en grave estado tras ser atropellada en Maipú

Un accidente de tránsito se registró en Maipú durante la tarde, cuando un automóvil atropelló a una ciclista de 52 años. Si bien la conductora del vehículo no presentaba alcohol en sangre, la víctima debió ser trasladada de urgencia al Hospital Central debido a la gravedad de las lesiones.
Atropellaron a una ciclista en Maipú: cómo ocurrió
El hecho ocurrió alrededor de las 18.42 en la intersección de las calles Juan Agustín Maza y J. B. Martínez, donde una mujer que circulaba en bicicleta fue impactada por un automóvil. Tras el siniestro, intervinieron efectivos policiales y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes asistieron a la víctima y dispusieron su traslado al Hospital Central con diagnóstico de politraumatismos graves.