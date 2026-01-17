Una ciclista quedó en grave estado tras ser atropellada en Maipú (Foto ilustrativa) Foto: Yemel Fil

Atropellaron a una ciclista en Maipú: cómo ocurrió El hecho ocurrió alrededor de las 18.42 en la intersección de las calles Juan Agustín Maza y J. B. Martínez, donde una mujer que circulaba en bicicleta fue impactada por un automóvil. Tras el siniestro, intervinieron efectivos policiales y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes asistieron a la víctima y dispusieron su traslado al Hospital Central con diagnóstico de politraumatismos graves.

En tanto, a la conductora del vehículo, de 35 años, se le practicó la prueba de alcoholemia, que arrojó resultado negativo. No obstante, el automóvil involucrado quedó retenido.

El hecho es investigado por la Oficina Fiscal de Maipú.