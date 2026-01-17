17 de enero de 2026
Trasladada al Hospital Central

Una ciclista quedó en grave estado tras ser atropellada en Maipú

Se trata de una mujer de 52 años que circulaba en bicicleta y fue embestida por un vehículo en una intersección de calles. La conductora dio negativo en la prueba de alcoholemia.

Un accidente de tránsito se registró en Maipú durante la tarde, cuando un automóvil atropelló a una ciclista de 52 años. Si bien la conductora del vehículo no presentaba alcohol en sangre, la víctima debió ser trasladada de urgencia al Hospital Central debido a la gravedad de las lesiones.

Atropellaron a una ciclista en Maipú: cómo ocurrió

El hecho ocurrió alrededor de las 18.42 en la intersección de las calles Juan Agustín Maza y J. B. Martínez, donde una mujer que circulaba en bicicleta fue impactada por un automóvil. Tras el siniestro, intervinieron efectivos policiales y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes asistieron a la víctima y dispusieron su traslado al Hospital Central con diagnóstico de politraumatismos graves.

En tanto, a la conductora del vehículo, de 35 años, se le practicó la prueba de alcoholemia, que arrojó resultado negativo. No obstante, el automóvil involucrado quedó retenido.

El hecho es investigado por la Oficina Fiscal de Maipú.

