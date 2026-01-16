Violencia de género: allanaron a la expareja de Romina Gaetani y encontraron municiones

Allanaron la casa de la expareja de Romina Gaetani: la policía encontró una pistola y balas

Por Analía Martín







La investigación por violencia de género que involucra a Romina Gaetani sumó un capítulo clave. La policía allanó la vivienda de Luis Cavanagh, expareja de la actriz, por orden de la Justicia de San Isidro. El operativo arrojó resultados positivos tras el hallazgo de municiones y una réplica de arma en el domicilio del empresario.

El procedimiento se llevó a cabo este jueves en el exclusivo Tortugas Country Club, ubicado en Pilar, lugar donde habrían ocurrido los hechos de violencia denunciados por la artista a finales de diciembre. Según fuentes policiales, el objetivo era buscar elementos que pudieran representar un riesgo para la víctima, dado que la evaluación de riesgo realizada por el Ministerio Público Fiscal calificó la situación como "alta" debido a conductas presuntamente celosas y controladoras del acusado.

romina-gaetani-y-luis-cavanagh-2161793 Qué encontró la policía en la casa de la expareja de la actriz Durante la requisa, los efectivos dieron con elementos que complican la situación de Cavanagh. Se procedió al secuestro de un estuche plástico de arma de fuego, un cargador de pistola calibre 9 milímetros de color negro con 14 municiones intactas en su interior, una caja con ocho balas del mismo calibre, 23 vainas servidas calibre 9 mm y una pistola de aire comprimido calibre 4.5 de color negro.

image Lo que encontró la policía en el marco de un allanamiento a la expareja de Romina Gaetani acusado de violencia de género (Foto: Policía de la Provincia de Buenos Aires) El hallazgo de estas "balas" y la réplica confirman, en parte, el temor expresado por el entorno de Gaetani sobre la seguridad de la actriz. Cabe recordar que Romina debió ser hospitalizada brevemente tras el episodio inicial por un cuadro de crisis nerviosa y golpes, momento en el que se activó el protocolo de asistencia a la víctima.

Por el momento, la Justicia mantiene las medidas de protección para la actriz mientras se peritan los elementos incautados en el country.