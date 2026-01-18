Robó un perfume en una farmacia de Ciudad y lo detuvo la gente: lo buscaban desde 2023

El joven fue retenido hasta el arribo de un móvil policial. Foto: Cristian Lozano

Un joven de 20 años que contaba con pedido de averiguación paradero desde junio de 2023 fue detenido en la noche del sábado luego de que robara un perfume en una farmacia de Ciudad y fuese detenido por transeúntes que transitaban por el lugar.

El hecho ocurrió pasadas las 20.30 en un comercio ubicado sobre calles Sarmiento y Belgrano, en la zona del microcentro capitalino. El muchacho sustrajo el producto y se dio a la fuga. Una empleada salió tras sus pasos y advirtió sobre la situación a personas que se encontraban allí, quienes lograron interceptar al ladrón.

Los caminantes lo redujeron y retuvieron hasta que advirtieron la presencia de un móvil de la Policía de Mendoza que patrullaba la zona, cuyos efectivos detuvieron al sujeto y lo trasladaron a sede judicial de calle Estrada.

Tras radicar la denuncia, se determinó que el joven contaba con un pedido por averiguación paradero desde 2023. Es decir, se desconocía su ubicación y se había realizado una presentación en la Justicia.

