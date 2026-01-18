Se incendió una reconocida bodega en Maipú y el fuego afectó un galpón con madera

Las causas del incendio aún no fueron determinadas (Foto de Archivo) Foto: Yemel Fil

Por Carla Canizzaro







Un incendio generó alarma este domingo al mediodía en una reconocida bodega del departamento de Maipú. El fuego se desató en uno de los galpones del predio y obligó a la intervención de dotaciones de Bomberos de distintos cuarteles de la zona.

El hecho ocurrió alrededor de las 14.25 en la "Bodega Vieja Bertona", ubicada en la intersección de calle Lemos y Las Barrancas, en la zona de La Legua, Maipú. Según el parte policial, fueron vecinos del lugar quienes alertaron al sistema de emergencias 911 al detectar el incendio activo en el predio.

Cómo ocurrió el incendio en Maipú Ante el aviso, se desplazó personal policial de la Subcomisaría Barrancas, que al arribar constató que el fuego se desarrollaba en uno de los dos galpones existentes en la bodega. El galpón afectado era utilizado para el acopio de madera, mientras que el otro, que contenía combustible, no resultó alcanzado por las llamas.

incendio, bodega vieja bertona, maipú El fuego se desató en uno de los galpones del predio y obligó a la intervención de dotaciones de Bomberos Foto: Blog Los Muros Mueren de Pie Debido a la magnitud del incendio, se solicitó la intervención de Bomberos del Cuartel Central y de bomberos voluntarios de Barriales, Maipú y Palmira, quienes trabajaron durante varias horas hasta lograr sofocar completamente el fuego.

Investigan las causas Como consecuencia del siniestro, el galpón afectado sufrió daños parciales, con desprendimientos en el techo, además de daños en maquinarias en desuso, maderas y cartones que se encontraban en el lugar. Las causas del incendio aún no fueron determinadas y serán establecidas tras la realización de las pericias correspondientes. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Maipú.

