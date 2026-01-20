Grave accidente en El Nihuil: un hombre cayó de un cuatriciclo y quedó internado en terapia

Accidente en El Nihuil: el hombre se desplazaba en un cuatriciclo marca Vulcano.

Por Celeste Funes







Un accidente ocurrido en la zona turística de El Nihuil, en San Rafael, dejó como saldo a un hombre internado en terapia intensiva. El conductor de un cuatriciclo cayó al suelo tras perder el dominio del vehículo y sufrió lesiones de gravedad.

El siniestro se produjo alrededor de las 17:30, en las orillas del lago, a unos tres kilómetros del hotel abandonado, según informaron fuentes de la Policía Vial, que intervino a través del Destacamento El Nihuil.

Cayó de un cuatriciclo en El Nihuil y fue trasladado de urgencia al hospital Schestakow De acuerdo a la información oficial, el conductor de 36 años, identificado como A.C., se desplazaba en un cuatriciclo marca Vulcano sobre una calzada de arena, con sentido de norte a sur, cuando por causas que se investigan perdió el dominio del rodado, sin que existiera intervención de terceros.

Como consecuencia de la caída, el hombre impactó contra el suelo y fue golpeado por el mismo vehículo, lo que le provocó lesiones de consideración. Tras el accidente, fue trasladado a un centro de salud de la zona y posteriormente derivado al Hospital Teodoro J. Schestakow.

En el nosocomio, los profesionales médicos diagnosticaron al paciente con traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento y fractura de clavícula izquierda, por lo que quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva, bajo estricta observación. En el lugar intervino el Dr. Lana, quien dispuso la realización de las medidas de rigor, mientras se avanza en la investigación del accidente para determinar con precisión las circunstancias del siniestro.