20 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Último momento

Paso a Chile: un camión desbarrancó en Ruta 60 y el chofer sufrió graves heridas

El accidente ocurrió cerca de las 6.30 en Ruta 60, en Chile. El chofer del camión sufrió fracturas y fue asistido por los servicios de emergencia.

Un camión desbarrancó en la zona del Cobertizo 6 de Ruta 60. El estado del tránsito.

Un camión desbarrancó en la zona del Cobertizo 6 de Ruta 60. El estado del tránsito.

Foto: Gentileza Coordinación Argentina.
 Por Celeste Funes

Un camión desbarrancó en Ruta 60, en territorio de Chile, y su chofer resultó gravemente herido, según informaron fuentes vinculadas al operativo de emergencia que trabajó en el lugar. Las causas del accidente son materia de investigación.

Ruta 60: un camión desbarrancó en Chile y el chofer sufrió lesiones de gravedad

El siniestro vial ocurrió cerca de las 6.30 de la mañana de este martes, en la zona del Cobertizo 6, un sector de alta montaña donde las condiciones de circulación suelen ser complejas durante las primeras horas del día.

Lee además
El conductor observó que algunas cajas no coincidían con el resto de la mercadería
Operativo federal

San Juan: hallan más de 60 kilos de cocaína ocultos entre bananas en un camión rumbo a Mendoza
Si bien los controles existen, especialistas y referentes del sector advierten que no alcanzan para reducir los siniestros
Preocupación

Camiones en Alta Montaña: por qué concentran la mayoría de los accidentes viales y cómo son los controles

A raíz del impacto, el conductor del camión sufrió fracturas, por lo que fue asistido por los servicios de emergencia que acudieron al lugar tras el aviso del accidente.

Debido al operativo, el tránsito en Ruta 60 permaneció momentáneamente condicionado, aunque horas más tarde fue liberado, permitiendo nuevamente la circulación vehicular en la zona.

Las causas del accidente son materia de investigación, mientras se analizan las condiciones del camino y las circunstancias que llevaron al desbarranco del vehículo.

Temas
Seguí leyendo

Un camión volcó en la variante Palmira y generó importantes demoras de tránsito

Tragedia en plena calle: una mujer murió al ser embestida por un colectivo en Godoy Cruz

Terror en una estación de servicio de Luján: dos empleados fueron asaltados a punta de pistola

Grave accidente en El Nihuil: un hombre cayó de un cuatriciclo y quedó internado en terapia

Video: un violento partido de fútbol amateur terminó con una árbitra agredida y dos heridos

Accidente vial en Lavalle: una mujer y una niña de 8 años resultaron heridas tras impactar con una camioneta

Laguna de Llancanelo: vuelco y un rescate clave en plena soledad

Detuvieron a tres personas por el robo a un chofer en Ciudad: allanamientos y un arma secuestrada

LO QUE SE LEE AHORA
﻿Una mujer murió tras un grave accidente vial con un colectivo en Godoy Cruz.
Accidente fatal

Tragedia en plena calle: una mujer murió al ser embestida por un colectivo en Godoy Cruz

Las Más Leídas

Cómo solicitar un crédito hipotecario del Instituto Provincial de la Vivienda en 2026
CASA PROPIA

Cómo solicitar un crédito hipotecario del Instituto Provincial de la Vivienda en 2026

El control es cada vez más estricto, lo que refuerza la importancia de mantener la RTO vigente
Menos filas, más controles

Cómo es el movimiento por la RTO en Mendoza tras el pico de demanda

El trabajo investigativo permitió la detención detres personas
Operativo

Detuvieron a tres personas por el robo a un chofer en Ciudad: allanamientos y un arma secuestrada

El flamante cartel corpóreo de calle Sarmiento.  video
Renovación urbana

Calle Sarmiento reabrió con gran convocatoria y expectativas por el repunte comercial

﻿Una mujer murió tras un grave accidente vial con un colectivo en Godoy Cruz.
Accidente fatal

Tragedia en plena calle: una mujer murió al ser embestida por un colectivo en Godoy Cruz