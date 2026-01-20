Paso a Chile: un camión desbarrancó en Ruta 60 y el chofer sufrió graves heridas

Un camión desbarrancó en la zona del Cobertizo 6 de Ruta 60. El estado del tránsito. Foto: Gentileza Coordinación Argentina.

Por Celeste Funes







Un camión desbarrancó en Ruta 60, en territorio de Chile, y su chofer resultó gravemente herido, según informaron fuentes vinculadas al operativo de emergencia que trabajó en el lugar. Las causas del accidente son materia de investigación.

Ruta 60: un camión desbarrancó en Chile y el chofer sufrió lesiones de gravedad El siniestro vial ocurrió cerca de las 6.30 de la mañana de este martes, en la zona del Cobertizo 6, un sector de alta montaña donde las condiciones de circulación suelen ser complejas durante las primeras horas del día.

A raíz del impacto, el conductor del camión sufrió fracturas, por lo que fue asistido por los servicios de emergencia que acudieron al lugar tras el aviso del accidente.

Debido al operativo, el tránsito en Ruta 60 permaneció momentáneamente condicionado, aunque horas más tarde fue liberado, permitiendo nuevamente la circulación vehicular en la zona.

Las causas del accidente son materia de investigación, mientras se analizan las condiciones del camino y las circunstancias que llevaron al desbarranco del vehículo.