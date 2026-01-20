Godoy Cruz se viste de vermut: cocteles y música para brindar

El Festival del Vermut vuelve a abrir sus puertas en Godoy Cruz para rendir homenaje a una bebida profundamente arraigada en la cultura argentina. Con una larga tradición y múltiples versiones, el vermut se consolida como el protagonista de una experiencia pensada para disfrutar sin apuros. Además, se posiciona como e l eje de un encuentro pensado para celebrar encuentros y dejarse llevar por sabores que atraviesan generaciones.

En este marco, el evento propone un recorrido por distintas variedades y combinaciones destacando su versatilidad.

Así, el viernes 23, a partir de las 19, el Centro Patrimonial y Artístico Cristoforo Colombo (Tomba 246) se transformará en el epicentro de una auténtica vermutarde. La propuesta incluirá coctelería especialmente seleccionada y tragos refrescantes, pensados para acompañar una tarde distendida y festiva.

Asimismo, el espacio se convertirá en un punto de encuentro para quienes buscan disfrutar del verano . Por lo que, en esta ocasión será a través de una experiencia que combina sabor, música y buena compañía.

Cabe destacar, que la entrada es gratuita y con cupos limitados.

Música en vivo para encender el ambiente

Además de la oferta de tragos, la música será un componente central del festival. En esta edición, DJ Lucca y DJ Gav estarán a cargo de musicalizar la jornada. De manera tal que, aportarán ritmo y energía para acompañar cada brindis y sostener el clima festivo durante toda la tarde.

En síntesis, el Festival del Vermut se presenta como una propuesta cultural ideal para celebrar la tradición y la música. Como así también, el disfrute compartido en un entorno patrimonial emblemático.