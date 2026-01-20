20 de enero de 2026
Sabores del verano

Godoy Cruz se viste de vermut: cocteles y música para brindar

El festival en Godoy Cruz combina coctelería, tragos refrescantes y música en vivo para disfrutar del verano en un espacio patrimonial.

Festival del Vermut en Godoy Cruz.

Festival del Vermut en Godoy Cruz.

En este marco, el evento propone un recorrido por distintas variedades y combinaciones destacando su versatilidad.

Una vermutarde para brindar y compartir en Godoy Cruz

Así, el viernes 23, a partir de las 19, el Centro Patrimonial y Artístico Cristoforo Colombo (Tomba 246) se transformará en el epicentro de una auténtica vermutarde. La propuesta incluirá coctelería especialmente seleccionada y tragos refrescantes, pensados para acompañar una tarde distendida y festiva.

Asimismo, el espacio se convertirá en un punto de encuentro para quienes buscan disfrutar del verano. Por lo que, en esta ocasión será a través de una experiencia que combina sabor, música y buena compañía.

Cabe destacar, que la entrada es gratuita y con cupos limitados.

Música en vivo para encender el ambiente

Además de la oferta de tragos, la música será un componente central del festival. En esta edición, DJ Lucca y DJ Gav estarán a cargo de musicalizar la jornada. De manera tal que, aportarán ritmo y energía para acompañar cada brindis y sostener el clima festivo durante toda la tarde.

En síntesis, el Festival del Vermut se presenta como una propuesta cultural ideal para celebrar la tradición y la música. Como así también, el disfrute compartido en un entorno patrimonial emblemático.

