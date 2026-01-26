26 de enero de 2026
inimputable

Maipú: tiene 15 años y lo detuvieron armado, tras asaltar a tres jóvenes

La policía sorprendió a un menor de 15 años tras un robo a tres jóvenes en Maipú. El acusado es inimputable.

El robo ocurrió esta madrugada en inmediaciones al Arena Maipú.

Por Sitio Andino Policiales

Un chico de 15 años quedó detenido luego de ser acusado de asaltar con un cuchillo a tres jóvenes en Maipú, a quienes les sustrajo celulares y objetos de valor, en tanto que sus dos cómplices, presuntamente también menores de edad, lograron escapar.

El hecho ocurrió a las 4 en el cruce de las calles Víctor Fayad y Fangio de Maipú, donde tres chicos de 17 años fueron asaltados por un grupo de ladrones que los amenazaron con armas.

Las víctimas, bajo amenaza de muerte, debieron entregar todas sus pertenencias, como celulares, billeteras y prendas de vestir.

Tiene 15 años y lo detuvieron armado, tras un robo en Maipú

De acuerdo al procedimiento policial, el robo ocurrió cerca de las 4 de este lunes, cuando tres chicos fueron asaltados en la vía pública.

Tras ser despojados de sus pertenencias, los adolescentes llamaron a la policía y denunciaron lo ocurrido.

Entonces, la policía realizó un rastrillaje en las inmediaciones y a los minutos advirtió la presencia de un grupo de jóvenes que deambulaba por la zona en actitud sospechosa.

Al intentar identificarlos, los acusados escaparon corriendo y los efectivos lograron la aprehensión de uno de estos, siendo un chico de 15 años, inimputable.

Antes, los uniformados lo habían requisado y le encontraron un cuchillo, como así también algunas de las pertenencias de las víctimas (dos celulares).

Ahora bien, por su edad, el menor fue derivado al ETI Maipú, para iniciar un abordaje interdisciplinario.

Mientras tanto, en la justicia se inició una causa para intentar identificar a los otros autores del robo, quienes lograron escapar corriendo.

