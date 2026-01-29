Violento robo a una mujer en Las Heras: la víctima terminó internada

Violento robo a una mujer en el barrio 8 de abril de Las Heras.

Una mujer de 40 años fue víctima de un violento robo en Las Heras, cuando un delincuente armado la golpeó y tiró al piso parar sustraerle sus pertenencias, provocando que la damnificada sufriera un fuerte golpe en la cabeza, por lo que debió ser trasladada a un centro de salud y luego a un hospital.

El robo ocurrió cerca de las 18.30 del miércoles en calle Regalado Olguín, en el ingreso al barrio 8 de Abril de Las Heras y el delincuente logró escapar, pese a que en su huida varios testigos lo identificaron y la policía lo persiguió durante horas.

Según consta en la denuncia, la mujer fue despojada de sus pertenencias, entre ellas, un celular y dinero en efectivo.

De acuerdo al procedimiento policial, la mujer caminaba por la ciclovía que costea la calle Regalado Olguín cuando fue abordada por un delincuente armado, que vestía pantalón negro corto y una remera.

Este momento fue captado por una cámara de seguridad de la zona. Fuentes policiales dijeron que en las imágenes se observa cuando el maleante amenazó a la víctima con un objeto (se cree un cuchillo) y tras golpearla, la tiró al piso.

Allí le sustrajo su documentación, el celular, unos $22.000 en efectivo y la tarjeta SUBE, entre otros objetos. Acto seguido, el ladrón escapó corriendo.

Como el robo fue captado por la cámara mencionada, a esa altura ya había personal policial al tanto del hecho, por lo que en cuestión de segundos llegó al lugar un móvil. Los testigos del ataque señalaron el lugar hacia donde escapó el delincuente, pero los efectivos no lograron dar con él.

Mientras tanto, la mujer fue asistida en el lugar y luego derivada a un centro de salud, donde le realizaron las primeras curaciones, sobre todo, por un corte en el cuero cabelludo. Después fue derivada a un hospital.

La denuncia del robo quedó radicada en la fiscalía de Las Heras. Fuentes judiciales destacaron que no es la primera vez que este tipo de hechos ocurre en dicha calle.