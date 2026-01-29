Alerta amarilla en Mendoza: tormentas y mal tiempo complicarán la alta montaña

Las nubes avanzan y la advertencia está hecha: una alerta meteorológica , de nivel amarillo, por tormentas rige para toda Mendoza , pero el foco se posa en la cordillera , donde se esperan precipitaciones y mal tiempo justo cuando miles de personas planean cruzar o regresar desde Chile . En esta nota, el pronóstico extendido hasta el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para todo el territorio de Mendoza , vigente durante la tarde y noche del viernes, con fenómenos que podrían intensificarse en cortos períodos.

Según el organismo, el área será afectada por tormentas fuertes y, de manera aislada, severas , acompañadas por caída de granizo en Malargüe, Valle de Uco y zona Sur , actividad eléctrica intensa , precipitaciones abundantes y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h . Los valores de lluvia acumulada oscilarán entre 20 y 50 milímetros , con posibilidad de superarse de forma puntual.

Mientras en el llano el impacto se sentirá con fuerza, la atención se centra en la Alta Montaña mendocina . De acuerdo al pronóstico de la Dirección Provincial de Defensa Civil , desde el mediodía del viernes se espera mal tiempo con precipitaciones en toda la zona cordillerana, un dato clave para quienes transiten por el Paso Internacional Los Libertadores durante el fin de semana.

El viento también será protagonista. Durante la jornada del viernes se prevé viento leve del norte, con el ingreso de un frente sur a partir de la noche, que traerá ráfagas cercanas a los 40 km/h, persistiendo hasta la madrugada del sábado. Este cambio marcará el inicio de un escenario más inestable.

La máxima para el día viernes se estima en 36°C, mientras que la mínima rondaría los 24°C.

Las tormentas no dan tregua en Mendoza

Para el sábado, el pronóstico indica un descenso de la temperatura, cielo mayormente nublado y nuevas tormentas de intensidad moderada a severa. En Alta Montaña, se espera una breve mejora durante la mañana, pero desde las 14 horas volverá el mal tiempo, con precipitaciones moderadas que podrían extenderse hasta la madrugada del domingo.

alud alta montaña.jpg Por las tormentas y lluvias intensas, aumentan los riesgos de posibilidad de aludes y deslizamiento de tierra en alta montaña. Foto: Gentileza

La amplitud térmica para el día sábado se ubicará entre 29°C y 23°C.

Desde la Dirección de Contingencias Climáticas confirmaron que las precipitaciones en cordillera se mantendrán durante todo el fin de semana, incluso el domingo, cuando el tiempo tenderá a mejorar en el llano, pero con lluvias aisladas y condiciones aún inestables en zonas altas.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan precaución al circular, especialmente en rutas de montaña, y mantenerse informados sobre el estado del Paso Los Libertadores, ya que las condiciones climáticas podrían generar demoras o complicaciones en la circulación.

Recomendaciones

Los conductores pueden consultar el estado actualizado del paso y cualquier novedad a través del sitio oficial de los Centros de Frontera del Ministerio del Interior: https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera

El Paso Cristo Redentor es el principal corredor internacional entre Mendoza y Chile, y una de las rutas más transitadas de la cordillera. Por ello, las autoridades insistieron en la importancia de programar los traslados y respetar las indicaciones del personal de Gendarmería y Vialidad Nacional durante el operativo.