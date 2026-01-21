La obra en San Rafael que apunta a mejorar el sistema cloacal en el sur por los próximos 20 años. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

El Gobierno de Mendoza confirmó la ejecución de la ampliación del Establecimiento Depurador Cuadro Nacional de San Rafael , para la que destinará U$S 3.777.270 del Fondo del Resarcimiento . Esta obra, que comenzó en 2022, apunta a duplicar la capacidad de tratamiento de los líquidos cloacales .

Se trata de un trabajo "imprescindible", impulsada por el crecimiento poblacional sostenido de la ciudad sanrafelina, ya que el sistema actual requiere modernización y mayor capacidad para acompañar esta expansión urbana. Con esta nueva etapa, se beneficiará directamente a más de 147.000 habitantes , indicó la Provincia.

Este miércoles, el Gobierno oficializó el convenio específico, a través del decreto 3179, publicado en el Boletín Oficial, donde se explica que el proyecto fue evaluado y priorizado por la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial. La ejecución estará a cargo de Aysam .

El objetivo es concluir esta obra que comenzó a ejecutarse el 28 de junio de 2022. Hoy supera un tercio de avance y tiene como fecha estimada de finalización el segundo trimestre de 2026 .

La obra para mejorar tratamiento de los líquidos cloacales en San Rafael

Los trabajos permitirán duplicar la capacidad actual de tratamiento a partir de la construcción de nuevas lagunas, mejoras en la infraestructura existente y la incorporación de tecnología que optimizará la operación y el monitoreo del sistema. De este modo, "se garantizará un tratamiento más eficiente de los líquidos cloacales y que los efluentes vertidos al ambiente cumplan con los estándares exigidos".

La inversión busca dar respuesta a la demanda actual, pero también está proyectada a largo plazo. Una vez finalizada la obra, la planta tendrá capacidad suficiente para atender las necesidades previstas para los próximos 20 años, mientras que el equipamiento principal contará con una vida útil estimada de al menos 25 años.

Además de los beneficios sanitarios y ambientales, el proyecto incorpora un esquema de sostenibilidad económica que permitirá recuperar parte de la inversión en un plazo razonable, sin afectar el acceso al servicio por parte de los usuarios.