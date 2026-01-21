Valentina Rosalez, la reina que volvió a soñar con San Martín en la piel.

La historia de Valentina Rosalez empieza como los grandes relatos mendocinos, entre viñedos, familia y una convicción heredada como el amor por la tierra. En El Back de Vendimia , el ciclo que revela el alma de la Fiesta de la Vendimia , la reina de San Martín no llegó solo como entrevistada, sino como protagonista de un cuento real.

Desde el primer momento, el estudio se transformó en escenario. Las luces no opacaron la emoción; la amplificaron. Valentina habló con la serenidad de quien sabe quién es y de dónde viene. Y con esa misma calma dijo una frase que resumió todo: “Sigo siendo la reina de mi querido Ingeniero Giagnoni” . No fue una consigna: fue una declaración de identidad.

Su fiesta departamental se llamó Un sueño Bonarda. Y no fue casual. En ese relato, una adolescente queda al frente de una finca familiar y, tras un encuentro onírico con “Don Agua”, comprende que la Vendimia no es solo cosecha: es sacrificio, memoria y futuro.

La reina de San Martín junto a Mike Bartoluce, en un nuevo episodio de "El Back de Vendimia".

La historia escénica dialogó con la vida de Valentina, que hoy encarna esa misma decisión: continuar el legado, pero desde la pasión y no desde la obligación.

“Vendimia es identidad, unión y homenaje a los trabajadores vitivinícolas”, expresó con firmeza. En sus palabras no hubo discurso aprendido, sino respeto genuino por quienes hacen grande a Mendoza desde la tierra.

La corona, la vocación y los planos de un futuro posible

Detrás de la banda y la corona hay una joven que proyecta, calcula y construye. Valentina es Maestra Mayor de Obras, completó un posgrado en verificación sísmica y se prepara para estudiar Arquitectura. Una vocación que comparte con su padre y su hermana, y que convive en equilibrio con otra pasión: las danzas folclóricas, presentes en su vida desde los 7 años.

“Me gusta ayudar a dar respuesta a las necesidades del otro. Ver la cara del cliente cuando el proyecto se convierte en realidad es una emoción única”, contó. Como reina, esa mirada se traslada a lo social: escuchar primero, actuar después. Promover la cultura desde el folclore será uno de los ejes de su camino.

San Martín, contado por su reina

Como embajadora del departamento, Valentina dibujó un mapa emocional y turístico de San Martín. Recomendó tres paradas obligadas: el Autódromo Ciudad de San Martín, el histórico Museo de las Bóvedas y la Plaza del Olivo Histórico. Tres espacios distintos, un mismo hilo conductor: pertenencia.

museo las bovedas.jpg El museo de las Bóvedas, un sitio con historia, recomendado por la soberana para ser visitado por mendocinos y turistas.

Juegos, recuerdos y una foto que lo dijo todo

El clima distendido también tuvo su lugar en el clásico juego “¿Quién soy?”, donde risas y complicidad marcaron el ritmo. Pero el momento más profundo llegó al final, cuando Valentina recibió una foto de su infancia, jugando a ser reina.

“Le diría que confíe, que está rodeada de personas maravillosas y que los sueños se cumplen si uno persevera”, dijo con los ojos brillosos. No habló solo para esa niña: habló para todos.

08 de Enero de 2025, Producción Andino Streaming, Reina vendimia departamental de San Martín, Lucía Valentina Rosalez, el back El momento más emotivo fue cuando la reina observó una foto de niña en la que desde entonces soñaba con ser reina. Foto: Cristian Lozano

Un producto premium que honra la Vendimia

El Back de Vendimia no es solo un programa: es una experiencia audiovisual que pone en valor a sus protagonistas y a quienes hacen posible este proyecto.

Acompañan esta edición marcas que apuestan a la excelencia, al trabajo sostenido y a la identidad mendocina: AMSAT Concesionario Oficial Chevrolet, Chocolezza, Modo Market, La Florita, Pascual Porco Estilistas y Deborah Funes Esteticista. Su presencia no es un detalle; es parte esencial de un producto premium que celebra la Vendimia desde el respeto, la estética y la emoción.

08 de Enero de 2025, Producción Andino Streaming, Reina vendimia departamental de San Martín, Lucía Valentina Rosalez, el back La soberana, en plena sesión de maquillaje con Deborah Funes Esteticista y peinado con Pascual Porco Estilistas. Foto: Cristian Lozano

El camino al Frank Romero Day se vive capítulo a capítulo

El equipo del El Back de Vendimia 2026 te invita a seguir este recorrido íntimo y bien mendocino, capítulo a capítulo.

