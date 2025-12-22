Lucía Valentina Rosalez es la nueva reina de la Vendimia de San Martín.

Ante un marco multitudinario de vecinos y visitantes, este domingo, San Martín desarrolló su Fiesta de la Vendimia titulada "Sueño de Bonarda" un espectáculo que no solo celebró el fin de una nueva cosecha, sino que reafirmó la identidad del departamento. En la oportuniodad, Lucía Valentina Rosalez , se consagró como reina de la Vendimia .

Al finalizar el despliegue artístico, el clímax de la jornada llegó con el recuento de votos. Con un total de 34 sufragios , Lucía Valentina Rosalez , de 19 años y representante del distrito de Ingeniero Giagnoni , fue coronada como la nueva Reina de la Vendimia de San Martín para el ciclo 2026.

Visiblemente emocionada, Lucía recibió los atributos de manos de la reina saliente, Jennifer Gómez. En sus primeras palabras al pueblo sanmartiniano, la flamante soberana expresó: “Muchas gracias a todos, estoy muy feliz y será para mí un honor poder representarlos”.

La corte real se completó con la coronación de:

Virreina departamental: Emilce Guiñazú (24), represente de Buen Orden, con 29 votos.

Reina del Bonarda: Antonella Vera Bueno (18), de Nueva California, con 16 votos.

Reina del Turismo: Betsabé Fernández (20), del distrito de Alto Salvador, con 16 votos.

Fiesta de la Vendimia: detalles del espectáculo

La puesta en escena, titulada “Vendimia en sueño Bonarda”, bajo la dirección general de Alberto Giménez y guion de Pancho Carrasco, ofreció un relato fantástico que conectó el pasado histórico de la región con el presente productivo.

La trama siguió la evolución de una joven en su camino hacia el liderazgo de una bodega familiar, rindiendo tributo a los antepasados y al esfuerzo diario del trabajador de la tierra. La música, con una fuerte impronta folclórica, sirvió de hilo conductor para homenajear el legado del Libertador en su antigua "Tebaida" (Los Barriales), donde hace más de dos siglos San Martín soñó con ser un simple hombre de campo.

vendimia de san martin Cientos artistas fueron parte de Vendimia, es sueño Bonarda.

La elección del Paseo de la Patria como escenario no fue casual, reforzando el orgullo de una comunidad que se reconoce hija del Gran Capitán de los Andes. Entre los asistentes, se destacó la participación del diputado nacional, Luis Petri, uno de los que más didsfrutó el espectáculo.

vendimia san martin 2

Con la coronación de Lucía Valentina Rosalez, San Martín ya tiene a su embajadora para la Fiesta Nacional de la Vendimia, llevando consigo el sueño y la fuerza del Bonarda.