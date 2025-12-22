22 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 22 de diciembre

El corte de luz programado afectará a varios departamentos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 22 de diciembre.

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 22 de diciembre.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este lunes 22 de diciembre, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Lee además
Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 19 de diciembre
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 19 de diciembre
Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este jueves 18 de diciembre.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este jueves 18 de diciembre

Corte de luz en varias zonas:

Las Heras:

  • – En la Ruta Nacional N°7, hacia el sur de calle La Fundición. En calle La Fundición y zonas aledañas; Uspallata. De 9.00 a 15.00 h.

Maipú:

  • – En la intersección de calles Proyectadas I147 e I148 y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 9.30 a 13.30 h.
Embed

San Rafael

  • – En calle La Pichana, entre Ramón Vera y La Severina; Salto de las Rosas. De 8.30 a 12.30 h.

  • – En la Ruta N°202, entre calles Línea Los Palos y Los Tres Puentes; Jaime Prats. De 9.30 a 13.30 h.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

operarios edemsa corte luz energía eléctrica.png
Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente.

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

Temas
Seguí leyendo

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este miércoles 17 de diciembre

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este martes 16 de diciembre

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 15 de diciembre

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 12 de diciembre

Lucía Valentina Rosalez es la nueva reina de la Vendimia de San Martín

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy lunes 22 de diciembre 2025

La DGE habilitó los cuadernillos de Lengua y Matemática que se usarán desde el primer día de clases

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 22 de diciembre

LO QUE SE LEE AHORA
Así estará el pronóstico de tiempo este lunes 22 de diciembre en Mendoza.
El clima

Así estará el pronóstico de tiempo este lunes 22 de diciembre en Mendoza

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1333 del domingo 21 de diciembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1333 del domingo 21 de diciembre

Resultados del Quini 6 de Navidad hoy domingo 21 de diciembre: números ganadores del sorteo 3332
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de Navidad hoy domingo 21 de diciembre: números ganadores del sorteo 3332

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2407 y números ganadores del domingo 21 de diciembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2407 y números ganadores del domingo 21 de diciembre

Esta evolución es considerada por los especialistas como una señal de mejoría
Horas decisivas

Juan Cruz Yacopini presentó una evolución positiva tras el grave accidente: qué dice el nuevo parte médico

Granizo de gran tamaño en San Rafael: una de las imágenes compartidas por vecinos.
"Del tamaño de un huevo"

Una fuerte caída de granizo golpeó San Rafael y dejó serios daños en la ciudad y distritos

Te Puede Interesar

Con las fiestas, una lluvia de promociones activa los centros comerciales de Mendoza
A TENER EN CUENTA

Con las fiestas, una lluvia de promociones activa los centros comerciales de Mendoza

Por Soledad Maturano
El Gobierno de Mendoza dispuso la continuidad automática de contratos, designaciones y prestaciones de servicios de empleados estatales provinciales.
alivio para muchos

El Gobierno extendió la vigencia de contratos y designaciones de empleados estatales: hasta cuándo

Por Cecilia Zabala
El gobierno cambia las reglas del juego para el dólar en 2026
Proyecciones 2026

Del dogma al pragmatismo: Javier Milei recalibra el dólar para el 2026

Por Marcelo López Álvarez