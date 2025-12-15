15 de diciembre de 2025

Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 15 de diciembre

El corte de luz programado afectará a varios departamentos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este lunes 15 de diciembre, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en varias zonas:

Ciudad:

  • – Entre calles Simón Bolívar, Ushuaia, Libertad, 17 de Mayo, Base Marambio, 20 de Junio y zonas aledañas. De 9.45 a 13.45 h.

Guaymallén:

  • – En calle Severo del Castillo, entre Ferrari y Valdivieso. En calle Franco, hacia el este de Severo del Castillo, y adyacencias; Puente de Hierro. De 11.15 a 14.00 h.

  • – En la Lateral Sur del Acceso Este, entre calles Magallanes e Ignacio Molina, y áreas adyacentes; Villa Nueva. De 9.30 a 11.30 h.

Las Heras:

  • – En Ruta Provincial N°52 y Ruta Provincial N°39 y zonas aledañas; Uspallata. De 9.00 a 13.00 h

Maipú:

  • – En calle Víctor Hugo, entre Tulumaya y callejón Bauza, y zonas aledañas; La Primavera. De 9.15 a 13.15 h.

  • – Entre calles Alsina, Virgen de Lourdes, Castelli, Sarmiento y Gabrielli. Entre calles Sarmiento, Guisasola, Alta Italia, Yrigoyen, Ramón Lista y adyacencias; Luzuriaga. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán:

  • – En la Ruta Provincial N°93 (ó Carril Vista Flores), entre calle Miguel Silva y Ruta Provincial N°92; Colonia Las Rosas. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En calle Quintana, entre Bascuñán y Miguel Silva; Colonia Las Rosas. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos:

  • – En calle Puerta, hacia el este de Soriano. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael:

  • – Entre calles Merino Norte, Bestanic, Temporini y Ruta Provincial N°154; Colonia Española. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Rawson, hacia el norte de Loteo Fincasur. En Straven S.A.; El Cerrito. De 8.00 a 12.00 h.

  • – En la Ruta Provincial N°165, entre calles Alberdi y La Pichana; Cañada Seca. De 8.30 a 12.30 h.

  • – En la intersección de calles Juan Bautista Alberdi y Los Naranjos y zonas aledañas; Los Dos Álamos. De 9.30 a 13.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente.

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

