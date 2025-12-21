Con emoción y festejos, Luján de Cuyo coronó a su Reina y Virreina de la Vendimia 2026

Las flamantes reina y virreina de Luján de Cuyo. Foto: Prensa Municipalidad de Luján de Cuyo.

Por Sitio Andino Sociedad







El departamento de Luján de Cuyo celebró la elección de su Reina de la Vendimia 2026 durante una noche cargada de emoción en el Parque Ferri, donde fueron coronadas las próximas representantes a competir por el cetro en la Fiesta Máxima de los mendocinos.

“Alquimia del Malbec”: Luján de Cuyo celebró su Vendimia y coronó a su Reina Tras una noche cargada de baile, música y tradición, fue coronada Javiera Bravo como Reina de Luján de Cuyo 2026, mientras que María Valentina Anton Aguirre fue elegida Virreina, convirtiéndose ambas en las nuevas representantes del departamento para el calendario vendimial. Desde la organización destacaron el acompañamiento de las familias lujaninas, que celebraron la elección y expresaron su apoyo a las soberanas.

La jornada comenzó a las 20.30 con una propuesta artística de alto nivel, que tuvo como previa musical la actuación en vivo de Alejandro Lerner, figura central del cancionero hispano, quien aportó sus clásicos ante un público multitudinario.

reina 2026 de luján de cuyo Javiera Bravo, reina departamental de la Fiesta de la Vendimia 2026. Foto: Prensa Municipalidad de Luján de Cuyo. Luego, a partir de las 22, se desarrolló el espectáculo central titulado “Alquimia del Malbec”, una puesta en escena orientada a homenajear el trabajo de la tierra, la historia vitivinícola y el espíritu del pueblo lujanino, en el marco del 90° aniversario de la Vendimia como celebración provincial. El espectáculo contó con la dirección de los referentes mendocinos Pedro Marabini y Omar Escales.

El cierre de la noche estuvo marcado por la elección y coronación de la nueva soberana departamental. Como dato particular de esta edición, el distrito de Carrodilla presentó dos candidatas, una situación que se dio en el contexto de una polémica previa vinculada a la elección distrital realizada el pasado 9 de noviembre. Embed Tenemos Reina y Virreina 2026



Con mucho orgullo y emoción coronamos a Javiera Bravo como la nueva Reina de Luján de Cuyo y a Maria Valentina Anton Aguirre como Virreina .



¡Felicitaciones!



Todas las familias lujaninas las vamos a estar apoyando y acompañando . pic.twitter.com/9I0mShj5ha — Luján de Cuyo (@MuniLujanDeCuyo) December 21, 2025 De esta manera, Luján de Cuyo ya cuenta con sus representantes para la Vendimia 2026, en una celebración que combinó tradición, cultura y emoción, reafirmando la importancia de esta fiesta en la identidad del departamento.