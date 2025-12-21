21 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Palpitando la fiesta máxima

Con emoción y festejos, Luján de Cuyo coronó a su Reina y Virreina de la Vendimia 2026

La elección se realizó durante la Fiesta de la Vendimia en el Parque Ferri, con entrada libre y un espectáculo artístico de primer nivel.

Las flamantes reina y virreina de Luján de Cuyo.

Las flamantes reina y virreina de Luján de Cuyo.

Foto: Prensa Municipalidad de Luján de Cuyo.
Por Sitio Andino Sociedad

El departamento de Luján de Cuyo celebró la elección de su Reina de la Vendimia 2026 durante una noche cargada de emoción en el Parque Ferri, donde fueron coronadas las próximas representantes a competir por el cetro en la Fiesta Máxima de los mendocinos.

“Alquimia del Malbec”: Luján de Cuyo celebró su Vendimia y coronó a su Reina

Tras una noche cargada de baile, música y tradición, fue coronada Javiera Bravo como Reina de Luján de Cuyo 2026, mientras que María Valentina Anton Aguirre fue elegida Virreina, convirtiéndose ambas en las nuevas representantes del departamento para el calendario vendimial. Desde la organización destacaron el acompañamiento de las familias lujaninas, que celebraron la elección y expresaron su apoyo a las soberanas.

Lee además
lujan de cuyo aprobo un nuevo codigo de convivencia que entrara en vigencia en 2026
Calidad de vida

Luján de Cuyo aprobó un nuevo Código de Convivencia que entrará en vigencia en 2026
Luján de Cuyo celebra su Fiesta de la Vendimia con un show gratuito de Alejandro Lerner. video
Edición 2026

Luján de Cuyo celebra su Fiesta de la Vendimia con un show gratuito de Alejandro Lerner

La jornada comenzó a las 20.30 con una propuesta artística de alto nivel, que tuvo como previa musical la actuación en vivo de Alejandro Lerner, figura central del cancionero hispano, quien aportó sus clásicos ante un público multitudinario.

reina 2026 de luján de cuyo
Javiera Bravo, reina departamental de la Fiesta de la Vendimia 2026.

Javiera Bravo, reina departamental de la Fiesta de la Vendimia 2026.

Luego, a partir de las 22, se desarrolló el espectáculo central titulado “Alquimia del Malbec”, una puesta en escena orientada a homenajear el trabajo de la tierra, la historia vitivinícola y el espíritu del pueblo lujanino, en el marco del 90° aniversario de la Vendimia como celebración provincial. El espectáculo contó con la dirección de los referentes mendocinos Pedro Marabini y Omar Escales.

El cierre de la noche estuvo marcado por la elección y coronación de la nueva soberana departamental. Como dato particular de esta edición, el distrito de Carrodilla presentó dos candidatas, una situación que se dio en el contexto de una polémica previa vinculada a la elección distrital realizada el pasado 9 de noviembre.

Embed

De esta manera, Luján de Cuyo ya cuenta con sus representantes para la Vendimia 2026, en una celebración que combinó tradición, cultura y emoción, reafirmando la importancia de esta fiesta en la identidad del departamento.

Temas
Seguí leyendo

Polo Logístico de Luján de Cuyo: inició la obra que reconfigurará el transporte en el Corredor Bioceánico

Luján de Cuyo celebra la Vendimia con una noche de música, tradición y comunidad

Cuando la solidaridad se viste de compromiso: Feria Americana del Club de Leones de Luján de Cuyo

Una reina, el ganador de un Olimpia y un artista popular, los candidatos del PJ para las elecciones de febrero

Luján de Cuyo impulsa a emprendedores con capacitación y entrega de maquinaria

Nuevo centro de monitoreo en Luján de Cuyo: cómo operará el sistema integrado al 911

Cómo los vecinos de Mendoza pueden influir en las decisiones políticas de los municipios

Conducía de forma peligrosa en Luján de Cuyo: circulaba en contramano y estaba alcoholizada

LO QUE SE LEE AHORA
¿Mesa adentro o afuera? El pronóstico para la Nochebuena y Navidad en Mendoza. Imagen generada con IA
Un clásico

¿Mesa adentro o afuera? El pronóstico para la Nochebuena y Navidad en Mendoza

Las Más Leídas

A qué hora se sortea el Quini 6 de Navidad y de cuánto es el premio de este domingo 21 de diciembre
Juegos de azar

A qué hora se sortea el Quini 6 de Navidad y de cuánto es el premio de este domingo 21 de diciembre

Preocupación por la salud de Juan Cruz Yacopini tras su grave accidente: qué se sabe
Sigue muy delicado

Preocupación por la salud de Juan Cruz Yacopini tras su grave accidente: qué se sabe

Chile: cuál es el seguro obligatorio que pocos mendocinos contratan para cruzar al vecino pais. Imagen generada con IA
Vacaciones

Chile: cuál es el seguro obligatorio que pocos mendocinos contratan para cruzar al vecino pais

El equipo Toyota Gazoo Racing South Africa se refirió al accidente sufrido por Juan Cruz Yacopini en Mendoza.
complicado

Juan Cruz Yacopini, en terapia intensiva: el comunicado de Toyota tras el grave accidente

Detuvieron al hombre que robó un consultorio de audífonos en Ciudad
Tenía un cuchillo

Detuvieron al hombre que robó un consultorio de audífonos en Ciudad

Te Puede Interesar

La cereza mendocina se fortalece como producción rentable, de la mano de la alta calidad
Cosecha y comercialización

La cereza mendocina se fortalece como producción rentable, de la mano de la alta calidad

Por Sofía Pons
Granizo de gran tamaño en San Rafael: una de las imágenes compartidas por vecinos.
"Del tamaño de un huevo"

Una fuerte caída de granizo golpeó San Rafael y dejó serios daños en la ciudad y distritos

Por Sitio Andino Departamentales
El primer mandatario repasó sus seis años de gobernación y dio definiciones a futuro. video
Entrevista con Sitio Andino

La "batalla cultural" de Cornejo: "Cuando planteé el equilibrio fiscal, los gremios y el PJ me hicieron la vida imposible"

Por Facundo La Rosa