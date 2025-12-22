22 de diciembre de 2025
{}
La DGE habilitó los cuadernillos de Lengua y Matemática que se usarán desde el primer día de clases

El objetivo de esta herramienta es fortalecer la alfabetización y las habilidades matemáticas. Están destinados a estudiantes de escuelas secundarias.

La Dirección General de Escuelas (DGE) puso a disposición los cuadernillos 2026 de Lengua y Matemática destinados a estudiantes de escuelas secundarias. El material, que puede descargarse desde el portal oficial, será implementado desde el primer día de clases y apunta a fortalecer la alfabetización y las habilidades matemáticas.

Los cuadernillos retoman contenidos que ya se abordaron en 7º grado, junto con saberes específicos de primer año del nivel secundario.

El material se encuentra disponible en el portal de la DGE y se busca como Cuadernillos de Aprendizajes Iniciales del 1º año de Educación Secundaria.

Ya se pueden descargar los cuadernillos 2026 de Lengua y Matemática: su propósito

La directora de Planificación de la Calidad Educativa, Nélida Maluf, explicó que tanto las familias como los docentes pueden descargar dos materiales: un cuadernillo de actividades para los estudiantes y otro con orientaciones y sugerencias metodológicas destinado a los equipos docentes. “Este cuadernillo se va a implementar desde el primer día de clases y abarca aproximadamente seis semanas de trabajo”, señaló.

Al finalizar ese período, la Dirección de Evaluación de la Calidad Educativa llevará adelante un censo en 2026, que en el caso de Lengua será nominalizado, con el objetivo de contar con información precisa sobre los niveles de aprendizaje alcanzados.

En Matemática, se repetirá el censo de 1º año, lo que permitirá que, a comienzos de abril, las escuelas reciban los reportes de resultados. A partir de esos datos, los docentes podrán planificar secuencias de actividades remediales para estudiantes que se encuentren en niveles críticos y proyectar acciones para profundizar los aprendizajes.

pruebas aprender, aprender
Desde la DGE destacaron que los cuadernillos fueron elaborados en base a los tres ejes de la matemática que se desarrollan en 7º grado, con el fin de asegurar un punto de partida común para todos los estudiantes y brindar a los docentes herramientas metodológicas que contribuyan a mejorar los resultados educativos.

El material se encuentra en formato editable, por lo que se solicitó a los directores de las escuelas que, al iniciar el período de ambientación 2026, recomienden a las familias su descarga o fotocopiado.

“Son cuadernillos muy cortos, de unas 20 hojas de actividades, que aseguran el trabajo en Lengua y Matemática durante las primeras seis semanas de clases. Este material es de aplicación obligatoria para todas las escuelas secundarias de la provincia, ya sean orientadas o técnicas, de gestión estatal o privada”, concluyó Maluf.

