22 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 22 de diciembre

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 22 de diciembre.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 22 de diciembre.

Foto: Gentileza Vialidad Nacional

El pronóstico para alta montaña indica nubosidad variable con precipitaciones aisladas y algo ventoso. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 6º en Uspallata, 2° en Punta de Vacas, -4º en Puente del Inca y -5° en Las Cuevas.

Lee además
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 6 de diciembre.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 21 de diciembre
Viajar a Chile: advierten demoras importantes en el Paso Internacional Los Libertadores
ATENCIÓN

Viajar a Chile: advierten demoras importantes en el Paso Internacional Los Libertadores

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 20 de diciembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 19 de diciembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 18 de diciembre

Video: un camión de alto tonelaje chocó en alta montaña y complicó el tránsito en Ruta 60

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 17 de diciembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 16 de diciembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 15 de diciembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 14 de diciembre

LO QUE SE LEE AHORA
Resultados del Quini 6 de Navidad hoy domingo 21 de diciembre: números ganadores del sorteo 3332
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de Navidad hoy domingo 21 de diciembre: números ganadores del sorteo 3332

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 de Navidad hoy domingo 21 de diciembre: números ganadores del sorteo 3332
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de Navidad hoy domingo 21 de diciembre: números ganadores del sorteo 3332

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1333 del domingo 21 de diciembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1333 del domingo 21 de diciembre

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2407 y números ganadores del domingo 21 de diciembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2407 y números ganadores del domingo 21 de diciembre

Esta evolución es considerada por los especialistas como una señal de mejoría
Horas decisivas

Juan Cruz Yacopini presentó una evolución positiva tras el grave accidente: qué dice el nuevo parte médico

Granizo de gran tamaño en San Rafael: una de las imágenes compartidas por vecinos.
"Del tamaño de un huevo"

Una fuerte caída de granizo golpeó San Rafael y dejó serios daños en la ciudad y distritos

Te Puede Interesar

La Legislatura de Mendoza cierra un año marcado por las elecciones y el debate minero.
A pocos días del receso

La Legislatura de Mendoza cierra un año marcado por las elecciones y el debate minero

Por Florencia Martinez del Rio
Así estará el pronóstico de tiempo este lunes 22 de diciembre en Mendoza.
El clima

Así estará el pronóstico de tiempo este lunes 22 de diciembre en Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad
Secundaria 2026: la DGE lanzó los cuadernillos obligatorios de Lengua y Matemática
Dónde descargarlos

La DGE habilitó los cuadernillos de Lengua y Matemática que se usarán desde el primer día de clases

Por Sitio Andino Sociedad