San Martín celebra su identidad con "Vendimia en sueño Bonarda". Axel Lloret

Vendimia 2022, San Martín Fiesta de la Vendimia: la ceremonia se realizará este domingo, en el Paeo de la Patria. Foto: Prensa Municipalidad de San Martín Fiesta de la Vendimia: detalles de la ceremonia Bajo la dirección de Alberto Giménez, la ceremonia presentará un relato fantástico inspirado en hechos históricos. No solo rendirá un homenaje a la cosecha, sino que profundizará en las raíces históricas de un pueblo que se enorgullece de ser el único delineado y tutelado por el Gran Capitán de los Andes, Don José de San Martín.

VENDIMIA SAN MARTIN 2023.jpg San Martín celebró su Vendimia 2023 Prensa Municipalidad de San Martín. El guion, a cargo de Francisco Carrasco, narra la evolución de una joven que asume el liderazgo de su bodega familiar. A través de una puesta en escena musical que recorre diversas raíces folclóricas, la historia destaca el valor del esfuerzo y el legado de los antepasados que custodian el trabajo entre las viñas.

Estas son las candidatas al cetro vendimial Tras la ceremonia artística, llegará el momento de la Elección y Coronación de la reina de la Vendimia de San Martín. Dieciséis son las candidatas que este año competirán por alzar la corona departamental. Ellas son:

