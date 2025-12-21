San Martín celebra su identidad con "Vendimia en sueño Bonarda".

El departamento de San Martín se prepara para suFiesta de la Vendimia departamental, titulada “Vendimia en sueño Bonarda”. La celebración, que contará con la dirección de Alberto Fernández, se realizará el próximo domingo 21 de diciembre a las 21, en el Paseo de la Patria (Alem 50).
Fiesta de la Vendimia: detalles de la ceremonia
Bajo la dirección de Alberto Giménez, la ceremonia presentará un relato fantástico inspirado en hechos históricos. No solo rendirá un homenaje a la cosecha, sino que profundizará en las raíces históricas de un pueblo que se enorgullece de ser el único delineado y tutelado por el Gran Capitán de los Andes, Don José de San Martín.
El guion, a cargo de Francisco Carrasco, narra la evolución de una joven que asume el liderazgo de su bodega familiar. A través de una puesta en escena musical que recorre diversas raíces folclóricas, la historia destaca el valor del esfuerzo y el legado de los antepasados que custodian el trabajo entre las viñas.
Estas son las candidatas al cetro vendimial
Tras la ceremonia artística, llegará el momento de la Elección y Coronación de la reina de la Vendimia de San Martín. Dieciséis son las candidatas que este año competirán por alzar la corona departamental. Ellas son: